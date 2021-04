Liliana Becerril: habrá escuela policial

Liliana Becerril Rojas, candidata del Partido Encuentro Solidario al gobierno de Tlaxcala, propuso que de ser impulsada por el voto de la mayoría el seis de junio, creará la primera Universidad Policial que acabe con los actos de corrupción.

Afirmó que solo cuando en Tlaxcala opere un Centro de Mando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5), se podrán tomar decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio ambiente y proteccipón civil que requiere la población.

Cuando Víctor Hernández Tamayo, uno de los dos moderadores del primer debate oficial que organizó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, preguntó a la abanderada de Encuentro Solidario, ¿cómo resolver la problemática de salud?, expresó que, primero se deben elaborar campañas para prevenir la salud, antes que curarla.

No obstante, admitió que la pandemia del Covid-19 dejó una tarea difícil al Sector Salud pues no estaba preparado para tantos miles de muertes, pero “ahora tenemos que actuar sin miedo inyectando más recursos al tema de la salud de los tlaxcaltecas, y si me dan el voto de confianza habrá hospitales equipados, con médicos y medicamentos”.

