Limitado, el abasto de semillas en la entidad

Las condiciones climatológicas adversas de los últimos ciclos agrícolas han traído como consecuencia que los trabajadores del campo tengan un abasto limitado de semillas como maíz y frijol, aceptó el dirigente del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Isabel Juárez Torres.

Señaló que el panorama para el agro tlaxcalteca se torna complicado, debido a la escasez de lluvias lo que ha provocado que algunas presas estén secas, como recientemente lo evidenció este Diario.

En este sentido, Juárez Torres refirió que el año pasado y antepasado la cosecha fue menor a lo que esperaban, pero precisó que la mayoría de campesinos cuenta con granos para consumo hasta el mes de noviembre y solo han destinado un porcentaje menor para la venta.

Aunado a la falta de agua, expresó que otras de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar es el recorte al presupuesto de los programas federales y al retiro de estrategias de apoyo, como es el subsidio para la adquisición de fertilizantes.

Comentó que a esto se suma el adeudo de la Secretaría de Fomento Agropecuario con relación al seguro catastrófico, debido a que algunos trámites por parte de las autoridades federales y estatales no se hicieron a tiempo.

Además, expresó que los apoyos estatales no serán suficientes para atender las necesidades de todos los productores en la entidad.

A los problemas se enfrentan los productores se suma la contingencia sanitaria, aunque las actividades del campo no fueron suspendidas para no sumar pérdidas a los agricultores por no preparar la tierra.

Al respecto, el dirigente del CAP manifestó que existe inquietud por contagiarse de Covid-19, lo que ha implicado gastos extraordinarios, pues ante cualquier resfriado por precaución acuden al médico para recibir tratamiento.

