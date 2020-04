Limitan el acceso al Hospital General por un posible contagio

Familiares de pacientes internados en el Hospital General de Tlaxcala están en incertidumbre, pues las autoridades les han limitado el acceso debido a un posible contagio de Coronavirus (Covid-19) entre el personal médico. La Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala tiene en proceso de diagnóstico la prueba para descartar o confirmar la enfermedad a un médico residente que tuvo contacto con un paciente con resultado positivo.

La dependencia estatal informó que el residente está aislado, luego de que presentó síntomas de Covid-19, pero no informó a sus superiores.

La Sesa señaló que vigilan que el personal médico cuente con el equipo de protección, insumos y material para la atención de los casos de Covid-19.

Este Diario comprobó que la puerta principal del Hospital General de Tlaxcala está cerrada, así como la de urgencias, esto como medida adicional para prevenir la expansión de contagios por Covid-19.

Las familias de los pacientes internados por diversos padecimientos esperan afuera, muchos usan cubrebocas y han buscado algún lugar de la banqueta y los alrededores del Hospital General de Tlaxcala para esperar.

Nos dijeron que no podemos pasar, que permanezcamos afuera en espera de saber cómo va la salud de nuestro paciente”, comentó temerosa una señora. Por su parte Jesús N. dijo que el personal médico les pidió usar cubrebocas y no ingresar al hospital. “Esperamos que salgan a decirnos cómo está mi papá que lleva días internado. Con mi mamá y mi hermano hemos optado por recostarnos en la banqueta, tenemos que estar aquí. Confiamos en que no haya contagios de Covid.

La gente con problemas respiratorios ingresa para su atención, al hospital, por el lado de urgencias.

La Sesa agregó que por el momento descarta el cierre del nosocomio, al tiempo que trabajan para la reconversión de los servicios para atender los casos de Covid-19.

El cinco de febrero de 1976 fue inaugurado el Hospital General de Tlaxcala.

