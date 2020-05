Limitan tiendas Coppel y Elektra sus servicios en Tlaxcala

Las sucursales de las tiendas Coppel y Elektra asentadas en las principales cabeceras municipales de Tlaxcala, redujeron a partir de este 11 de mayo sus servicios, como lo acordaron empresarios con el Gobierno Federal.

Así, a partir de ayer solo se ofrecen trámites de banca para hacer retiros y depósitos en las sucursales Bancoppel y Banco Azteca, mientras que el acceso a los pasillos en los que se ofrecen aparatos electrodomésticos, de línea blanca y electrónica, están cancelados.

En la conferencia “Mañanera” de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que directivos de las tiendas Elektra le enviaron una carta en la que le notificaron su decisión de cerrar sus puertas, además de cuestionar algunas medidas que ha tomado su gobierno.

“Ellos tienen su concepción de cómo se está llevando a cabo nuestra estrategia, son críticos, pero ejerciendo su derecho a disentir, que es parte de la democracia, deciden hacer caso y cerrar sus tiendas; dejar sólo lo que es esencial, como lo establece el decreto; es decir, lo que se considera básico o indispensable.

Yo agradezco esta actitud, lo mismo en el caso de Coppel, ya están también cumpliendo con mantener cerradas sus tiendas”, expresó el mandatario.

En un recorrido, El Sol de Tlaxcala constató que las tiendas Elektra mantienen un control en el acceso de sus clientes e informan que a partir de este día solo se pueden hacer trámites de banco. Es decir, hacer depósitos, recibir envíos producto de las remesas de personas que radican en el extranjero, principalmente Estados Unidos de Norteamérica, o los pagos puntuales para evitar cargos moratorios.

Gerentes que accedieron a dialogar con este Diario, indicaron que la decisión de sus directivos es no ofrecer ningún otro producto o servicio, aunque “de todos modos ya no teníamos clientes… ayer que fue Día de las Madres no tuvimos mucha clientela por la crisis económica”.

Los empleados aseguran desconocer hasta cuándo permanecerán laborando de esa forma o si el cierre temporal implica la reducción del personal o despidos, pues al momento no les han indicado nada, pero temen por quedarse desempleados.

