Listos lineamientos de leyes de ingresos para municipios

Ya que los 60 municipios del estado cuentan con un lineamiento enviado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, el diputado Ever Alejandro Campech Avelar espera se logre abatir las acciones de inconstitucionalidad de estas disposiciones.

En entrevista, el legislador puntualizó que para el ejercicio fiscal 2024 les fue enviado a los ayuntamientos un oficio en el que se establecen los lineamientos para presentar sus respectivas leyes de ingresos.

Asimismo, precisó que son respetuosos de la autonomía y de la división de poderes, pero derivado de las acciones de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció al Congreso, es el Legislativo quien avala y autoriza sus leyes.

Precisó que son tres puntos los cuales observaron específicamente a los municipios, siendo el primero de ellos que no pueden ingresar el derecho de alumbrado público, salvo lo que les genere la energía eléctrica, el material y el personal que utilizan para dar el mantenimiento correspondiente.

De igual forma, agregó que el segundo punto es en cuanto a drenaje, alcantarillado y agua potable, donde también les hicieron referencia que ellos deben manejar y establecer las cuotas, más no delegar a otra autoridad, como normalmente lo hacen.

Además, añadió que el tercer punto es que la búsqueda o expedición de copias certificadas no debe generar costo, pero hasta las 20 hojas y, cuando sea mayor, únicamente cobrar al solicitante el material y la tinta utilizada.

En este sentido, manifestó que con esto la Comisión de Finanzas y la LXIV legislatura protegerán al ciudadano, pues buscan abatir las acciones de inconstitucionalidad en las leyes de ingresos y que los municipios se apeguen a la legalidad, sean respetuosos de la ley, donde los principios de igualdad y proporcionalidad deben prevalecer por encima de cualquier ley.

No se le puede cobrar como actualmente se está realizando el derecho de alumbrado público, pues le cobran lo mismo a una industria que a un particular, cuando una industria llega a ocupar totalmente una manzana, mientras que a algunos ciudadanos que no tienen ni alumbrado público les están cobrando el derecho, señaló.

Sin embargo, aclaró que aunque los municipios entreguen esas leyes, pero sean reincidentes en continuar con esos cobros indebidos, lo que sucederá es que no aprobarán dichos documentos y los municipios caerán nuevamente en esa inconstitucionalidad.

