Llama Alcalde Luján a reorganizar Morena desde las bases, la nueva líder del partido visita la entidad

Durante su visita a Tlaxcala, la recién nombrada dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján, llamó a todos los morenistas a reorganizar el partido desde sus bases y delinear con muchísima claridad las acciones para lo que viene en el corto y largo plazo, al tiempo que comprometió a sus autoridades electas a no alejarse de los principios básicos de este instituto político.

Arropada por el morenismo local en el Centro de Convenciones del recinto ferial, manifestó que propondrán a la militancia regresar a los orígenes con el método con el que construyeron este inmenso y hoy imparable movimiento.

La recién nombrada dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, llamó a todos los morenistas a reorganizar el partido. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Es decir, la conformación de miles de comités seccionales que en su momento fueron los del cambio verdadero, así como la organización puerta por puerta y casa por casa para invitar a todas aquellas personas que quieran participar de manera activa en este movimiento.

Vamos a invitar a todas y a todos con entusiasmo y, por supuesto sin ningún tipo de sectarismo ni derecho de admisión, pues somos millones y a esos millones los vamos a invitar. Regresaremos a la tarea que fue pilar de nuestra organización, el periódico Regeneración, lo que nos permitió poder romper con el circo informativo y con las campañas de desprestigio masivas que salían todo el día, indicó.

Resaltó que por primera vez en la vida del movimiento tendrán una oportunidad que no van a desaprovechar, pues no habrá elecciones el próximo año, sólo en algunos estados, así que por primera vez desde que crearon el partido tienen el tiempo suficiente para poder reorganizarse.

Aquí todos sabemos que Morena fue construido precisamente para ser un vehículo para transformar la vida de millones de mexicanas y mexicanos, no construimos Morena simplemente para ganar elecciones y cargos, sino para tener un país más igualitario, pues de eso se trata, que aprovechen bien el tiempo todas y todos para que este movimiento dure por muchas generaciones, puntualizó.

Asimismo, anunció que a la brevedad comenzarán con una campaña de afiliación y credencialización para que los más de 36 millones de ciudadanos que votaron por Morena el pasado 2 de junio cuenten con su credencial.

ES TIEMPO DE MUJERES

De igual forma, aseveró que es tiempo de mujeres, de ahí que ahora la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, necesita del respaldo de toda la militancia y estructura del partido para poder realizar de la mejor manera su encomienda, así como se lo encargaron los más de 36 millones de votantes que le dieron su apoyo para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Refirió que antes de dejar su militancia para atender los asuntos del país, Sheinbaum Pardo sugirió tener procesos abiertos y transparentes para la selección de candidatos, además de que cuando lleguen los procesos internos no se olviden del método de encuesta que les ha ayudado mucho para poder decidir quién tiene mayor respaldo del pueblo.

Aunado a lo anterior, señaló que la mandataria mexicana instó a nunca dejar de ser un partido de movimiento; es decir, que no sean un instrumento que se activa cuando hay elecciones, sino que sean un partido de cambio, que lucha por causas, que todo el tiempo está activo y revoluciona conciencias.

Cientos de militantes de Morena se dieron cita en el Centro de Convenciones de la capital. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

FIRMAN DECÁLOGO

Por otro lado, ante un Centro de Convenciones abarrotado por miles de simpatizantes y militantes que sirvieron como testigos, los representantes de los gobiernos morenistas, como son Raymundo Vázquez Conchas y Ever Alejandro Campech Avelar, respectivamente, de diputados federales y locales; los senadores Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, así como presidentes municipales, de comunidad e integrantes de ayuntamientos firmaron el "Decálogo para las Autoridades Emanadas de Morena".

En este sentido, los representantes populares se comprometieron a gobernar con honestidad, honradez y sencillez, así como a deberse al pueblo y ser leales a él, atender sus reclamos en audiencias públicas semanales; contar con un plan de austeridad republicana, que incluye erradicar privilegios de las y los funcionarios y que cuando existe duda, conflicto o alguna decisión difícil se debe consultar al pueblo, entre otros principios.

Advirtió que la dirigencia nacional estará vigilante de que las autoridades cumplan fielmente con los principios que enarbola Morena, además de implementar los postulados de un o una morenita, pues es un catálogo de ideas y principios que nos va a permitir identificarnos y conducirnos en la vida y lucha en el movimiento político, en el ejercicio del poder y la economía.

HONRAR LEGADO DEL EXPRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR, PIDE ALCALDE

Durante su discurso, la exsecretaria del Trabajo, así como Gobernación en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, convocó a las autoridades emanadas de Morena a honrar el legado del exmandatario de olvidar las rencillas personales para fortalecer la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido, así como la unidad, humildad y honestidad para no permitir que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en las filas de Morena.

Recordó que hace un par de semanas terminó el mandato del presidente más querido que ha tenido este país, pues por su perseverancia y convicciones logró que, a pesar de todas las adversidades, junto a millones de mujeres y hombres se llevara a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México de manera pacífica, sin romper un sólo vidrio y sin violencia.

Explicó que al eliminar también los privilegios de los altos funcionarios se pudo invertir en el bienestar de la gente sin la necesidad de aumentar más impuestos ni endeudar al país, recursos que fueron utilizados para los programas sociales, que son derechos que conocen todas y todos de los adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y a todos los estudiantes de escuelas públicas que tenían que abandonar para poder apoyar a sus familias.

Cientos de militantes de Morena se dieron cita en el Centro de Convenciones de la capital. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Subrayó que López Obrador demostró que era una realidad inventada que no podía subir el salario de los mexicanos, que tenía que estar por debajo de los índices de pobreza y que no alcanzaba ni para una canasta básica durante muchos años, pero gracias a él el mito cayó por su propio peso, logró duplicar el salario mínimo y elevarlo de manera importante.

Además, mencionó que demostró que los recursos del pueblo alcanzaban para invertir en el desarrollo sin tener que concesionar todo a empresas privadas, de ahí que con recursos públicos en seis años logró construir trenes, puertos, aeropuertos, refinerías, sistemas de riego, plantas de generación eléctrica, hospitales y universidades, todo gracias a una administración honrada y honesta que ha permitido el desarrollo del país.

Quizá de las cosas más importantes, no me dejarán mentir ustedes, es que nos demostró que cuando se actúa con rectitud, honestidad y se tiene autoridad moral, no hay campaña de desprestigio, por mucho que la impulsen los más poderosos empresarios o incluso en el extranjero, que puedan debilitar el respaldo de la gente, afirmó.





Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Morena, José Luis Ángeles Roldán, llamó a todos los militantes y simpatizantes a continuar el trabajo por la democratización en el país, ahora con la presidenta Sheinbaum Pardo, pues el país lo necesita, de ahí que deberán ir desde el microcosmo de las secciones electorales otra vez a organizase, pues Morena es un partido “muy chingón”, pero hace falta organizarse desde abajo para no fallarle al pueblo.

Resaltó la importancia de que Tlaxcala sea el segundo estado que la dirigencia nacional de Morena visita, lo que representa un compromiso muy fuerte, de ahí que -sostuvo- caminarán de la mano con ellos, pero, sobre todo, de la mano de la gente hermosa que no les ha fallado y que siempre siguió los pasos de un gran líder, el expresidente López Obrador.

En su momento, Carolina Rangel Gracida, secretaría general de la dirigencia nacional de Morena, destacó que la actual dirigencia está integrada por jóvenes, pero con experiencia, pues la gran mayoría son menores de 40 años, pero ahora les toca encabezar con mucha responsabilidad este movimiento que ha logrado ser el más grande en el país y de los más grandes de América Latina.

Advirtió que, así como se renovó el Comité Ejecutivo Nacional, sucederá lo mismo, entre finales de octubre y noviembre, con los comités estatales donde así se necesite y realizarán la renovación a través de una convocatoria pública para todos, además de que lo difundirán en las páginas oficiales de Morena e informarán de manera plena para que todas y todos los consejeros de cada uno de los estados se enteren.

Finalmente, el delegado con funciones de presidente de Morena en Tlaxcala, Moctezuma Bautista Vásquez, aseveró que Morena es un partido en movimiento que está por encima de los nombres y apellidos, de ahí que desde Tlaxcala cuenta con el respaldo de más de 500 mil tlaxcaltecas que salieron a depositar su sufragio en favor de este instituto político, de ahí que trabajarán fuerte para seguir con la organización para sacar adelante cualquier ejercicio democrático y le van a entregar buenas cuentas a la nueva dirigencia nacional.