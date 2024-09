Llama diputada Gabriela Hernández a dar voz a mujeres con discapacidad

En el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, la diputada Gabriela Hernández Islas, quien es la primera persona con discapacidad en llegar al Congreso del Estado, se pronunció por todas aquellas mujeres que tienen alguna discapacidad y que en México representan alrededor de un 10 % de la población femenina.

En su momento, destacó que como resultado de una acción afirmativa que ella impulsó, de la mano del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por primera vez en la historia de Tlaxcala hay una legisladora con discapacidad y, por primera vez desde hace 64 legislaturas, una mujer que se pronuncia para visibilizar y crear conciencia social.

En este sentido, enfatizó la lucha que han atravesado las mujeres en esta condición para poder alcanzar, medianamente, su igual dignidad, pues es de vital importancia visualizar cuán ardua ha sido esa contienda.

“Imagínense ser mujer con discapacidad y que no se les reconozcan sus derechos, pero que cuando ya se encuentren reconocidos no puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones, ya lo decía Sartori, un derecho humano al que no se puede acceder es más un disparate, es un no derecho”, manifestó.

Lamentó que este sector de la población no solamente se ha encontrado terriblemente invisibilizado por la sociedad, sino por sus mismas homólogas sin discapacidad, lo que demuestra la falta de sororidad, máxime cuando se observa que no todo es pensado para todos y todas, además de que no existe la sororidad al enarbolar la lucha en contra de la violencia contra la mujer sin visibilizar que las que padecen una discapacidad sufren hasta seis veces más violencia.

“No podía dejar pasar este día tan emblemático sin decirles que aún hace falta muchísimo por hacer, que la meta es lograr la inclusión, aún cuando ese camino sea largo y sinuoso”, recalcó.

Finalmente, puntualizó que existen muchas mujeres en esta condición y a quienes durante mucho tiempo les han quitado la voz, les han dicho que no pueden soñar, por ello en este día, advirtió que no permitirá más discriminación en contra de ellas, no darán pie a que la desigualdad continúe, pues valen lo mismo que los demás seres humanos y como tales son igualmente dignas.

