Llama Gobernadora a medios de comunicación a ser aliados del bienestar en Tlaxcala

"Hoy por el amor y la pasión que tenemos todos por Tlaxcala, les pido a todos ustedes el apoyo para informar de las acciones que se han hecho en el estado", fue el llamado que hizo la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a medios de comunicación.

En un encuentro con representantes de este sector la mandataria estatal destacó la importancia de que la gente pueda enterarse de que la entidad cuenta con el mayor número de trasplantes, que tiene nuevas especialidades en materia de salud y otros avances que tienen en diferentes áreas.

Lo más importante es que realmente son el vínculo para poder trabajar, para que la gente sepa que tienen opciones en atención servicios, apoyos, entre otras acciones, subrayó.

Enfatizó que Tlaxcala no es el mismo que cuando asumió la administración y a tres años de distancia muchas personas han volteado a ver a la entidad, al sostener que hoy saben quiénes somos, la estructura, el arte, la gastronomía y los trabajos que están llevando a cabo.

Quiero agradecerles lo que me han acompañado, queremos que en todos lados se hable de Tlaxcala, decirles que siempre me comportaré ante ustedes con respeto como lo he hecho hasta ahora y siempre con entusiasmo y con alegría, concluyó.