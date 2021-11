Llama INE a actualizar datos

La actualización de datos en la credencial para votar y el reporte de cambios de domicilio, son modificaciones registrales que permiten a la ciudadanía contar con un documento vigente y útil para sufragar e identificarse, sostuvo la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Eileen Teresita Zacaula Cárdenas.

En efecto, indicó que estos dos trámites son altamente solicitados ante los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) que operan en la entidad, pero aún no se consigue generar una cultura para poner al día los datos y es poco recurrente que quienes han cambiado de domicilio den cuenta al INE de su nueva residencia o corrijan datos erróneos en la credencial, sino hasta que encuentran complicación al momento de realizar algún procedimiento.

De hecho, Eileen Zacaula refirió que, de acuerdo con el estadístico de trámites aplicados y credenciales entregadas por distrito, correspondientes al periodo del 1 de septiembre al 21 de noviembre de 2021, fueron solicitados un total de nueve mil 552 peticiones de cambio de domicilio, 780 correcciones de datos del nombre y apellidos, y 920 de corrección de datos en domicilio, sumando un total de 11 mil 252.

Ciudadanos acuden a los MAC para poder llevar a cabo la actualización de datos en la Credencial para Votar y el reporte de cambios de domicilio

Zacaula Cárdenas señaló que tener datos incorrectos o un domicilio que ya no es vigente no da cuenta de la información esencial de la ciudadanía, tanto para efectos del ejercicio del derecho al voto o de participación ciudadana, como identificación.

Si nuestro domicilio no está actualizado, tendríamos que ir a votar o a opinar, en el caso de las consultas, a la casilla que se instala en la sección que tiene nuestra credencial y no en la que actualmente vivimos; y, en el caso de no tener datos correctos como el nombre o apellidos, no tendríamos posibilidad de identificarnos a plenitud, recalcó.

Para agendar una cita anotó tres vías: por teléfono en el 8004332000 y el 24646 25299; vía internet en www.ine.mx y en el chat de Facebook del INE Tlaxcala.

