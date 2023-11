Llama INE a aspirantes y partidos respetar legalidad en precampañas

Ante el arranque este 20 de noviembre de las precampañas para la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, llamó a los actores políticos a encuadrar sus actividades al marco de la ley y no realizar actividades netamente de campaña, pues al momento están en la etapa de procesos internos.

Local Mañana inician precampañas para presidencia, senadurías y diputaciones federales

En entrevista posterior a la sesión extraordinaria del Consejo local, donde aprobaron diversos informes de actividades, aseguró que el INE estará vigilante del proceso y de que no exista, por parte de los aspirantes o partidos políticos, el llamado a votar o apoyar candidaturas hacia el exterior de los propios institutos, de ahí que darán seguimiento a esas actividades a través de las Juntas Distritales y la Local, además de observar que no exista el empleo de recursos públicos.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Tlaxcala llamó a los actores políticos a encuadrar sus actividades al marco de la ley. Jesús Lima | El Sol de Tlaxcala

Puntualizó que los funcionarios tienen la obligatoriedad de aplicar con imparcialidad los recursos que tienen bajo su tutela para el ejercicio de sus actividades. de ahí que en todo momento deben mantener la neutralidad política para no favorecer precandidatura alguna en el proceso electoral, y tienen restricciones que deben ser observadas por los actores políticos.

Por lo anterior, instó a los ciudadanos a cuidar el proceso y, en caso de presenciar alguna posible falta a la ley, denunciarlo., aunque como autoridad electoral serán vigilantes de oficio de que las cosas sean conforme a la ley y, en caso de existir violaciones, investigar y aplicar las sanciones correspondientes. Por otro lado, indicó que al momento el INE cuenta con dos quejas por posibles actos anticipados de precampaña, los cuales están en análisis y determinarán lo que a derecho corresponda., pues la pinta de bardas podría o no catalogarse como tal, al depender del contenido de las mismas y el simple nombre, según los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es un acto anticipado, pues no contiene la imagen de un funcionario y los recursos no son públicos, aunque para el caso de los particulares deben cuidar el proceso, pues no pueden mencionarlo, hacer llamado al voto ni ostentarse como precandidatos o candidatos.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a participar en los distintos momentos del proceso, pues su intervención no solo es ir a votar el día de la elección, sino también en todo el proceso, donde pueden incorporarse en figuras como supervisores y capacitadores electorales, así como observadores para constatar las actividades y ámbitos de las autoridades.

En caso de tener una denuncia, el INE solicita la información al acusado dándole vista de la queja o denuncia, quien debe aportar elementos y las autoridades están obligadas a entregar la información solicitada.