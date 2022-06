Llama Lorena Cuéllar a anteponer el interés general por el particular

La tarde de este sábado y ante miles de personas de todas las edades, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros conmemoró el primer aniversario del triunfo electoral que la convirtió en la segunda mujer al frente de la administración estatal en Tlaxcala.





En un abarrotado recinto ferial, en Chiautempan, la mandataria refrendó con los tlaxcaltecas su compromiso de usar el poder para servir y no para servirse.





Acompañada, entre otros, del líder nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, y de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, llamó a todos los actores y sectores de la sociedad a que prevalezca el interés general por encima del personal, y donde se vea por el bien de todos, pero primero por los pobres.

Arropada por su esposo Salvador Ballesteros, Cuéllar Cisneros aseveró que su administración marcará un precedente en la historia de Tlaxcala, y confió en que habrá un antes y un después porque llegó para cambiar.





Recordó que antes de asumir el cargo para dirigir al estado, recorrió todo el territorio y conoció las necesidades de sus habitantes, que incluso le provocaron angustia y frustración al no poder resolver esos escenarios.





Señaló que es momento de que Tlaxcala se distingue en todo el país como un referente del cambio verdadero en México, de trabajar por encima de intereses personales o de grupos y de demostrar la unidad que los llevó al triunfo aún siendo un equipo lleno de diversidad de ideas y de talento.

Sin embargo, pidió la colaboración de todas las personas para trabajar en equipo y poner en alto el nombre de Tlaxcala.





"No tenemos derecho a fallar ni a traicionar los ideales ni principios de la cuarta transformación, estoy comprometida en trabajar por los tlaxcaltecas", expresó





Hoy, aseguró, está satisfecha porque sabe que todos los días se levanta para trabajar por el bien de Tlaxcala, y sabe que lo correcto es acompañar a las personas y trabajar para servirles.





"Ser gobernador alberga en mí la esperanza de ser la esperanza de otros, de servir con devoción y entregar mi vida para hacer una nueva historia de todos nosotros que trabajamos para ser cada día mejores personas y mejores servidores públicos, y sin duda que vamos a lograr ser un mejor Tlaxcala", expresó.





Añadió que a Tlaxcala llegó un cambio que los obliga a trabajar con austeridad, con ética y con base en los principios rectores de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.





"Gracias por su esfuerzo diario para seguir haciendo una nueva historia", enfatizó.

Aseveró que trabajan por un estado en donde prevalezca el respeto, la alegría y un estado de bienestar que permita disfrutar la vida día con día.





En su oportunidad, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, recordó que el pasado 10 de abril, en el proceso de revocación de mandato, Tlaxcala fue el segundo estado con la mayor participación, qué el presidente Andrés Manuel López Obrador paga amor con amor.





Luego, felicitó a la mandataria estatal por ser un ejemplo de buen gobierno, de acompañamiento y de cercanía con el presidente de la República.





Por su lado, Adan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, dijo que en México la gente ya decidió que al movimiento de transformación no lo para nadie y a la gobernadora le dijo que "la vamos a seguir acompañando porque será la mejor gobernadora que tendrá Tlaxcala".





En su oportunidad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que Tlaxcala es grande por su cultura, su historia y sus tradiciones, pero que es más grande porque lo dirige una mujer que, pese a todo lo que vivió como violencia y fraude, desde su trinchera labora en la construcción de la transformación de la vida pública de México.