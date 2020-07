Llama Marco Mena a mantener medidas de prevención sanitaria por Covid-19

Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala, reiteró a los tlaxcaltecas y a los gobiernos municipales el llamado para mantener las medidas de prevención sanitaria ante la pandemia por Covid-19.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal sostuvo que para evitar que crezca el número de contagios y decesos por eso nueva enfermedad, en la entidad es necesario adoptar nuevos hábitos de salud y practicarlos con cotidianidad.

"El hecho de que no estemos en semáforo rojo y estemos en semáforo naranja no significa que el problema haya terminado, no significa que podemos dejar atrás las medidas de precaución sanitarias y obligadas en la cotidianeidad de cada una de nuestras familias y de cada uno de nuestros entornos de trabajo para prevenir y cuidar nuestra salud, y seguir buscando el rompimiento de cadenas de contagio", expresó este día.



Por eso, pidió a la ciudadanía asumir claramente que Tlaxcala no está en una contingencia, sino que se encuentra en una condición y qué es necesario, para salir adelante, adoptar nuevos hábitos, que si bien son sencillos deben practicarse con cotidianidad y de modo sistemático para que sean efectivos.



"Hago este llamado porque el gobierno está haciendo su parte; nosotros hacemos un esfuerzo para que no solamente tengamos hospitales específicamente dedicados a la atención de Covid-19, sino los gobiernos municipales hacen también su esfuerzo y les reitero el llamado para que sigamos trabajando juntos", dijo.

