Llama Sesa a no relajar medidas preventivas para mantener a la baja contagios de Covid-19 en Tlaxcala

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) dio a conocer que, a pesar de que existe una tendencia a la baja en el número de contagios por Covid-19 en la entidad, no se deben relajar las medidas preventivas, como lavarse las manos constantemente, no tocarse los ojos, nariz o boca, mantener la sana distancia y usar cubrebocas.

En conferencia de prensa, René Lima Morales, Secretario de Salud, detalló que en las demarcaciones más grandes, donde existe mayor movilidad y número de casos positivos al virus, se fortalecerán las acciones de promoción de la salud, las cuales iniciarán en el municipio de Tlaxcala a través de la Red de Municipios Saludables.

Lima Morales señaló que se reforzarán los trabajos para que las personas identifiquen síntomas, conozcan el centro de salud que les corresponde o la brigada jurisdiccional que podría acudir a otorgarles apoyo, además de que la estrategia está diseñada para proporcionar información sobre Influenza y Covid-19.

El Secretario de Salud subrayó que prácticamente se tiene un 50 por ciento de descenso en el número de contagios de Covid-19, respecto al punto más alto que se registró en el estado, lo que significa que existe una tendencia constante a la disminución de casos positivos.

“Nosotros seguimos aplicando un gran número de pruebas, seguimos siendo uno de los 10 estados con mayor aplicación de pruebas; sin embargo, lo que si ha disminuido es la positividad”, enfatizó.

La sintomatología más frecuente por Covid-19 se manifiesta con dolor de cabeza, dificultad para respirar, tos seca, dolor de pecho, diarrea, fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, pérdida del olfato o el gusto, dolor o ardor de garganta, dolor muscular y de articulaciones, la recomendación es acudir a alguna unidad médica y no automedicarse.

Como parte de la información que presentó la SESA, se dio a conocer que de acuerdo con el reporte del 25 de agosto, se confirmaron 31 personas recuperadas, 47 casos positivos de Covid-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y 5 fallecimientos, de los cuales uno se registró en la SESA, uno en el Issste y tres en el IMSS.

El estado registra, hasta este momento, seis mil 72 casos positivos, 929 defunciones, 10 mil 596 casos negativos y 596 se encuentran en espera de resultados.

Los municipios con mayor número de defunciones por Covid-19 registradas son: Tlaxcala con 112, Chiautempan 80, Apizaco 77, Huamantla 48, Contla 43, Zacatelco 42, Calpulalpan y San Pablo del Monte 37, Papalotla 30, Ixtacuixtla 26, Totolac 21, Santa Cruz Tlaxcala y Xaloztoc 19, La Magdalena Tlaltelulco 17, Nativitas y Apetatitlán 16, Tepetitla y Yauhquemehcan 15; Tenancingo, Tlaxco y Panotla 14, Teolocholco 13, Tetla 11, Amaxac y Nanacamilpa 10.

El funcionario estatal detalló que las “Brigadas Jurisdiccionales” han realizado cuatro mil 562 acciones, entre las que destacan mil 537 tratamientos entregados, 372 pruebas PCR realizadas, mil 537 valoraciones y mil 116 seguimientos telefónicos.

En tanto, las “Brigadas Cuídate” han realizado 67 mil 273 acciones para prevenir contagios de Covid-19 en la población, entre las que destacan 10 mil 375 visitas domiciliarias, 6 mil 754 tomas de PCR, 3 mil 731 seguimientos presenciales, 7 mil 121 seguimientos telefónicos, 14 mil 224 rastreos telefónicos, dos mil 483 tratamientos entregados, 21 mil 730 acciones de promoción a la salud y 49 operativos en tianguis, entre otras actividades.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Las recomendaciones

La SESA resaltó la importancia del uso de cubrebocas, el cual protege de contagios y es obligatorio en el transporte público, mercados, tianguis y lugares concurridos, debido a que existe una probabilidad de contagio del 90 por ciento cuando convive una persona enferma y una sana que no utilizan cubrebocas, el 70 por ciento entre una persona enferma que no lo utiliza y una sana que si utiliza cubrebocas; un cinco por ciento de probabilidad entre una persona enferma que utiliza cubrebocas y una sana que no lo utiliza y tan solo del 1.5 por ciento entre un enfermo y una persona sana que utilizan cubrebocas.

El uso correcto de cubrebocas es cuando se cubre la nariz, está ajustado a la cabeza y se ubica por debajo del mentón, además de que se deben desinfectar superficies como la suela de los zapatos, manijas de puertas, objetos traídos del exterior, computadoras, cartera, dinero y llaves, mesas, celulares, controles y llaves de agua, no se debe mezclar desinfectantes con detergentes y la desinfección debe ser con guantes de limpieza.

También, se deben seguir las medidas de prevención como el lavado de manos o uso de alcohol gel, mantener la sana distancia de 1.5 metros entre cada persona, el estornudo de etiqueta, uso de cubrebocas, no saludar de mano o abrazarse, evitar lugares concurridos y tomar agua.

¿Puede el humo del tabaco transmitir el coronavirus?



De igual forma, acatar las recomendaciones médicas generales como tomar tratamiento TNR4 de manera oportuna, no tomar esteroides o automedicarse, en caso de presentar síntomas relacionados a Covid-19 acudir a recibir atención al centro de salud más cercano; buscar atención médica hospitalaria oportuna cuando se presente dificultad para respirar, no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario, mantener la sana distancia en espacios públicos, al acudir a realizar algún trámite o compras procurar hacerlo sin acompañante, además de realizar limpieza y desinfección constante en los hogares.

En tanto, las manos deben ser higienizadas después de limpiar la nariz, toser, estornudar, tocar superficies fuera del hogar, al llegar al domicilio, tras tocar dinero, visitar un espacio público como el transporte, mercados o lugares de culto, antes y después de comer, y en caso de cuidar a una persona enferma, antes durante y después de tener contacto con ella.

Durante la conferencia de prensa se dio a conocer que los resultados de la estrategia del Gobierno del Estado muestran que de las 10 mil 432 personas que se esperaba requirieran tratamiento ambulatorio de aquellas que buscan atención, solo cuatro mil 97 lo han hecho; en tanto que de las cuatro mil 347 personas que se esperaba requirieran hospitalización sin terapia intensiva, hasta ahora solo se han atendido a mil 906; de las dos mil 608 personas que se esperaba necesitarían hospitalización con terapia intensiva, sólo se han recibido 340; además, la tasa de letalidad en la entidad equivale al 13.7 por ciento y de las tres mil 403 defunciones que se esperaba solo se han registrado 929.

En promedio, tiene Tlaxcala 6 muertes por Covid al día



