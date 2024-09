Llega a los 100 años el padre Juan Cruz Plasencia; es el más longevo de la Diócesis de Tlaxcala

De manteles largos estuvo la feligresía por el onomástico número cien del padrecito Juan Cruz Plasencia Fonseca, el sacerdote más longevo de la Diócesis de Tlaxcala.

Este hombre que ha dedicado su vida a Dios, nació en Arandas, Jalisco, el 20 de septiembre de 1924. Es el tercero de 12 hermanos que procrearon Pascual Plasencia y Tomasita Fonseca en el rancho “El Saltillo”. A los 12 años ingresó al seminario en la Ciudad de México bajo la orden de las “Carmelitas”.

A Tlaxcala llegó un dos de marzo de 1960 y por los testimonios de la gente, es un pastor de la Iglesia; un hombre entregado a Dios. Tiene 100 años de edad (ayer 20 de septiembre los cumplió) y bebe -de vez en cuando- un vaso de refresco Coca-Cola.

Escucha y lee bien. A simple vista, goza de buena salud (después de superar el ácido úrico hace más de 30 años) eso sí, duerme más horas.

De ojos azules y de tez blanca. De joven practicaba la charrería. Su padre le enseñó el manejo de las armas y siempre se ha movido entre capillas, iglesia y parroquias, desde que lo comisionó a Tlaxco el extinto obispo de Tlaxcala, Luis Munive y Escobar.

Juan Cruz Plasencia, párroco de 100 años de edad. Foto: Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala





En teología y filosofía es una eminencia. A la par de sus estudios profesionales para recibir la Orden Sacerdotal aprendió inglés, italiano y latín.

Por sus obras habla la feligresía en Tlaxco y Apizaco donde edificó, entre otros templos, la parroquia de San Miguel, situada a un costado de la Cruz Roja Mexicana. Es muy formal en sus comentarios, su discurso está estudiado por décadas. Y se dirige con palabras de amor hacia quienes lo cuidan y amigos que lo visitan en la colonia El Carmen de la ciudad rielera.

En diciembre, el obispo Julio César Salcedo Aquino celebró una misa en la capilla de El Carmen de Apizaco por Bodas de Diamante, al llegar al 75 Aniversario Sacerdotal.

Recientemente -con el apoyo de la feligresía- inauguró la casa pastoral en la capilla El Carmen.

En la charla con El Sol de Tlaxcala, recuerda los momentos célebres de la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Y también su cumpleaños 90 que fue publicado en la sección sociales de esta Editora.

Recuerdo que llegué a San Agustín Tlaxco un miércoles de ceniza, pero la gente no creía que fuera el párroco, las mujeres se me acercaban hasta que entendieron mi trabajo al servicio de Dios. Ahí estuve 15 años, luego, me mandaron a trabajar con el padre Marcialito en Apizaco.

Predicó a caballo

Y revela que seguirá oficiando misas hasta que el Todopoderoso me lo permita, porque mi vida es Cristo. Cruz Plasencia predicó la palabra de Dios en rancherías de Tlaxco, para ello se trasladaba a caballo. Durante varios días pernoctaba con la gente más necesitada.

-Padre, ¿cómo llegó usted a Tlaxcala?

Un día me invitó el obispo Luis Munive y Escobar, fuimos compañeros en el seminario, se ocupaba de gente preparada para oficiar las misas en latín en San Agustín.

-Hoy cumple 100 años de vida ¿cuándo se jubila?

Hasta que el Todopoderoso lo permita y mientras pueda caminar y ver, que se haga su voluntad.

Eso sí, señala que seguirá festejando su cumpleaños con el pastel que le obsequia Margarita Águilar cada 20 de septiembre, pues hace 25 años bendijo la panadería en Apizaco y, desde entonces, le ha ido bien en su economía.

-¿Dónde aprendió la charrería?

Mi padre me enseñó, en Jalisco, luego, en Tlaxco predicamos la palabra de Dios a caballo, parecía un nómada.

-¿Qué diría a la juventud que conocerá su testimonio?

Qué busquen a Cristo en la comunión, que hagan el bien en el estudio para que no caigan en la trampa de la drogadicción y de la muerte. Como representante de la Iglesia, siempre hemos dado testimonios de vida y superación entre las familias tlaxcaltecas.

Y resalta que celebra misa dominical a las 13:00 horas en la capilla de El Carmen.

-¿Cómo se lleva con el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino?

Me visitó apenas, estuvo con nosotros, mucho amor y respeto, siempre le pido a Dios por él.

-Celebrar Bodas de Diamante fue todo un acontecimiento, ¿cómo lo vivió?

Soy un afortunado a esta edad, que estuviera mi comunidad, la gente que me ama y amo y la Diócesis de Tlaxcala, qué más se puede pedir.

- ¿Qué piensa de la vida?

Entrevista con el sacerdote Juan Cruz Plasencia en Apizaco, Tlaxcala. Foto: Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

Que hay que vivirla en orden, sin excesos, servir a la comunidad y estar bien con Dios. Le mando una bendición a todo el pueblo de Tlaxcala.

DATO

Línea del tiempo

20 de septiembre de 1924 nació Juan Cruz Plasencia Fonseca en Arandas, Jalisco.

1936 A los 12 años ingresó al seminario en la Ciudad de México bajo la orden de las “Carmelitas”.

18 de diciembre de 1948 recibió la Orden Sacerdotal en la Catedral Metropolitana.

2 de marzo de 1960 llegó a Tlaxcala

1960-1975 fue párroco en San Agustín, Tlaxco.

1975 a 1986 ejerció como párroco en San Miguel, Apizaco.

1986-1987 fungió como párroco en San Martín de Porres.

1988 a la fecha capellán y rector de Nuestra Señora del Carmen.

20 de septiembre de 2024 celebró su cumpleaños número cien