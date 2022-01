Lorena Cuéllar continúa estable de salud y atiende a distancia acciones de gobierno

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros continúa con su recuperación tras contagiarse de Covid-19, lo que no ha sido impedimento para llevar a cabo sus actividades de trabajo de forma remota.

A una semana de aislamiento, la mandataria envió un mensaje a la ciudadanía tlaxcalteca por medio de sus redes sociales para informar que su salud ha mejorado satisfactoriamente, sin embargo, no existen las condiciones para reincorporarse de manera presencial.

Me siento muy bien de salud, he estado bastante bien, lo que me impide regresar a trabajar de manera presencial es que mi prueba salió positiva todavía, me la hice el domingo pensando que ya el día lunes podía presentarme a trabajar normalmente, pero tendré que hacerme otra prueba el martes o miércoles para ver si ya sale negativa y poderme presentar, comentó.

La titular del Ejecutivo local agradeció la comprensión de la ciudadanía tlaxcalteca y sus muestras de apoyo.

Asimismo, confió en que a la brevedad retomará sus actividades, por lo que pidió a la población mantener las medidas de prevención y así evitar la propagación del virus.

Me siento sumamente bien, muchas gracias por las muestras de aprecio, de tantos mensajitos que he recibido y muestras de cariño, les agradezco muchísimo, he estado trabajando vía Zoom con todos mis compañeros, haciendo acuerdos a través de esa vía, trabajando desde casa, muy contenta de saludarles y nos vemos muy pronto, remató en el mensaje.

