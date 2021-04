Lorena Cuéllar priorizará salud durante su campaña

A través de un mensaje en sus redes sociales, la candidata al gobierno estatal por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, dirigió un mensaje a sus simpatizantes en el que aseguró que la salud será un tema primordial para ella durante este proceso electoral.

Tras iniciar formalmente la etapa de campañas por la gubernatura, la abanderada de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Tlaxcala y Encuentro Social Tlaxcala, aseguró que no es momento de eventos multitudinarios.

Lorena Cuéllar Cisneros enfatizó que ser favorecida con el voto y encabezar el gobierno estatal, la ciudadanía no será un simple espectador, sino el actor principal.

No obstante, que destacó que las campañas políticas son importantes, expresó que la salud está por encima de cualquier acto proselitista y que ponga en riesgo a los tlaxcaltecas, apuntó que tiene “la responsabilidad de cuidar de ti y de ser quien cuide de tu salud, por eso estás en casa pero sé que estás aquí, que estamos juntos, y que vamos a hacer equipo”.

Expresó que como parte de su campaña visitará los 60 municipios y sus comunidades y lo hará de manera responsable, para evitar que se acrecente el riesgo de contagios de Covid-19, e instó a sus simpatizantes a que se mantengan en sus hogares y comprendan que no es tiempo de aglomeraciones, a pesar del fervor político.

“Agradezco profundamente que hoy me entiendas que no es tiempo de esos eventos espectaculares, que ya los hemos tenido, tú me has acompañado, pero hoy será diferente porque estamos quizá a la distancia pero sé que estás aquí conmigo”, refirió.

Previó a dirigir este mensaje, en los primeros minutos de ayer, la candidata de “Juntos haremos historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar, hizo el arranque de su campaña a través de las redes sociales acompañada de manera virtual por miembros de su familia, quienes reconocieron su trabajo y compromiso por Tlaxcala.

Lorena Cuellar Cisneros agradeció a su familia el apoyo en la búsqueda por ocupar la primera magistratura del estado, que debido a la contingencia sanitaria tuvo que desarrollar en un formato diferente para garantizar las condiciones de seguridad del electorado.

En un encuentro que apenas sumó los cinco minutos, la candidata recibió palabras de aliento de su círculo más cercano y brindó un breve mensaje a quienes simpatizan con el proyecto político que encabeza.

Reconoció el acompañamiento de sus seguidores en un recorrido diferente a causa de la pandemia, y resaltó la importancia del cuidado de la salud, respetar la sana distancia para evitar contagios de Covid-19 y continuar con el trabajo de Tlaxcala.

