Lorena Cuéllar rinde protesta como Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala

En Sesión Solemne ante diputados de la LXIV Legislatura e invitados especiales, Lorena Cuéllar Cisneros rindió protesta la mañana de este martes 31 de agosto como Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala para el periodo 2021-2027.

El acto fue atestiguado por Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal y representante personal de Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Tras rendir protesta ante el Pleno del Congreso Local, Lorena Cuéllar puntualizó que llevará a cabo los ideales de la Cuarta Transformación de: no robar, no mentir y no traicionar, principios del movimiento que encabeza y las líneas de su gobierno.

Que quede claro, no habrá cabida para la corrupción, complicidad o contubernio, para nadie sin importar partido, sentenció.

La ahora mandataria estatal aseveró que este día inicia el reto de construir un Tlaxcala incluyente e hizo énfasis en el respaldo que tiene del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la ruta que sigue su gobierno,

por el bien de todos, primero los pobres; es oportuno decirles que no estamos solos, Tlaxcala está en el corazón de nuestro mandatario federal,indicó.

De igual forma, destacó que será prioridad de su gobierno la atención integral a la mujer, para lograr un Estado de verdadera igualdad, inclusión y respeto hacia ellas. Recalcó que la principal base de cualquier programa de desarrollo se basa en la seguridad y justicia al fortalecer el Estado de derecho en todos los ámbitos.

Todo lo anterior no será posible sin el apoyo de los poderes Judicial y Legislativo, hago un exhorto a poner los intereses del estado de Tlaxcala por encima de cualquier interés personal o de grupo. Con el apoyo de ustedes, desde aquí reitero el firme compromiso de hacer de Tlaxcala ejemplo nacional para bien de todas y todos, expuso.

Solicitó al Poder Legislativo su respaldo para lograr una reingeniería de la administración pública, la cual hará posible y para que los apoyos sociales lleguen de manera directa a las y los tlaxcaltecas, además de efectuarse más acciones con menos recursos económicos.

Mencionó que la salud será prioridad en su gobierno y en la entidad no faltarán medicamentos de primer y segundo nivel, además se ampliarán todos los servicios y realizarán las acciones necesarias para que todos los infantes de Tlaxcala tengan de manera gradual un seguro regreso a clases.

Lorena Cuéllar aseguró que en su gobierno los apoyos llegarán directamente a los campesinos, pues impulsará con seriedad al campo, porque históricamente los tlaxcaltecas son gente trabajadora, agricultores por excelencia y labradores de un mejor futuro.

Llego a éste día con la convicción de asumir el más grande honor que puede ser concedido a un tlaxcalteca, pero al mismo tiempo con el mayor de los compromisos; hacer cumplir las esperanzas con las que nuestro pueblo decidió esta Cuarta Transformación, especificó.

Este acto se llevó a cabo con base en los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala.

De acuerdo al protocolo que marca la Ley y luego de rendir protesta ante el Pleno del Congreso Local, la gobernadora de Tlaxcala agradeció la presencia de autoridades federales, de las Fuerzas Armadas, y de las Cámaras Alta y Baja del país, gobernadores electos del partido Morena, de los representantes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, exmandatarios tlaxcaltecas, líderes empresariales, estatales, sindicales y dirigentes de los partidos políticos que conformaron la coalición “Juntos Haremos Historia”.

