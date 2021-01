Los menores de edad también se contagian

El grupo de los menores de edad ha sido el menos afectado por la Covid-19, según cifras proporcionadas por el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud estatal (Sesa), pues de las más de mil 600 defunciones que registra el estado, solo siete de ellas corresponden a menores de edad, es decir, que estaban por debajo de los 18 años.

Sin embargo, esto no los exenta de poder contraer el mortal virus, complicar su salud y poner en riesgo su integridad.

De acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia, las defunciones en menores se distribuyen de la siguiente manera: seis son mujeres, siendo una niña de 11 años la de mayor edad, seguido de una de 10 y el resto menores de un año de edad, además de un niño de solo pocos meses de nacido.

Con ello, se muestra que aunque tienen la misma posibilidad de infectarse que los adultos, la mayoría de los afectados generalmente no se enferma con tanta gravedad o no desarrolla complicaciones a su salud, y un gran número de ellos quizá no presente ningún síntoma.

Eso sí, la información precisa que las muertes pudieron deberse a distintos factores, pues los presentaron desde prematurez extrema; leucemia linfoblástica, que es el tipo de cáncer más común durante la niñez y ocurre cuando una célula de la médula ósea presenta errores en su ADN.

Aunado a lo anterior, presentaron enfermedades del corazón (cardiopatías); hiperbilirrubinemia multifactorial, es decir, que la sangre del bebé registra demasiada bilirrubina y, además, trombocitopenia, que es cuando el organismo tiene un déficit de plaquetas.

De acuerdo con las estadísticas, actualmente existen 14 menores de edad contagiados con el virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.

Ante este escenario, los especialistas recomendaron a los padres de familia vigilar a sus hijos en caso de presentar: fiebre, tos, enrojecimiento de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, malestar general, irritabilidad y dolor muscular, aunque también observaron que puede causar diarrea y/o vómito.

La Secretaría de Salud del Estado (Sesa) inició la segunda fase de aplicación de vacunas contra Covid-19 a personal médico de hospitales de la entidad, quienes están en la primera línea de atención a pacientes enfermos.

Rogelio Minor Cisneros, director del Hospital General de Nativitas, señaló que este segundo paquete de vacunas destinado al personal de salud fortalecerá las medidas de protección en favor de trabajadores que laboran en diferentes nosocomios del estado.

Las 480 dosis asignadas al Hospital General de Nativitas se aplican a través de dos células de vacunación, para cumplir la meta de alrededor de 200 dosis por día.

En esta segunda dotación de vacunas que nos otorgaron, corresponde al Hospital de Nativitas, como sede vacunar a los trabajadores de los hospitales generales de Tlaxcala y Calpulalpan, así como a los nosocomios comunitarios de Contla y Zacatelco, detalló.

Minor Cisneros especificó que para la atención del personal de salud se estableció un protocolo que comprende la verificación de la cita, triage respiratorio, registro, proceso de vacunación, periodo de observación de 30 minutos y chequeo por parte de Epidemiología por si presentan alguna reacción y finalmente el registro del Programa de Bienestar, donde el trabajador recibe un comprobante de vacunación.

Lourdes Pérez Dávila, enfermera del Hospital Comunitario de Zacatelco, recalcó que el beneficio es importante para todos los trabajadores, porque ya cuentan con mayor seguridad al momento de atender a pacientes.

7 menores de edad han fallecido a causa de la Covid-19 en la entidad

