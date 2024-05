Luis Enrique Toriz, tlaxcalteca que ganó oro en Olimpiada Internacional de Matemáticas SASMO 2024

El amor por las matemáticas llevó a Luis Enrique Toriz Ortega a colgarse la medalla de oro en la 19 edición de la Olimpiada de Matemáticas de Escuelas Asiáticas y de Singapur (SASMO) 2024, competencia internacional que reunió a representantes de 38 países, más de siete mil escuelas y superaron el registro de 57 mil alumnos de primero a 12 grado.

A sus 14 años de edad, el tlaxcalteca se posicionó entre los nueve mexicanos que consiguieron el metal dorado en el grado ocho de la competencia internacional, reveló el listado de la competencia internacional que integró a representantes de China, India, Malasia, Indonesia, Singapur, Irán, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Hong Kong, Nueva Zelanda, Turquía y México, por mencionar algunos países.

Actualmente, el estudiante Luis Enrique Toriz cursa el segundo grado de secundaria en el Instituto Independencia, ubicado en el municipio de Tlaxcala, se ostenta como el único tlaxcalteca que consiguió la medalla de ocho en el grado ocho, de ahí que representó a la institución educativa, el estado y el país, mencionó Armando Nava Hernández, director de secundaria del Instituto Independencia.

El adolescente no fue el único tlaxcalteca que acudió a la competencia, pues asistió una delegación estatal integrada por 27 grupos que fueron seleccionados por su destacado rendimiento en las competencias y talleres avanzados de las escuelas Kuvika y Gamet, instaladas en la entidad.

Armando Nava puntualizó que es la primera vez que el adolescente consiguió la medalla de oro en una competencia internacional, pese a que ya había competido anteriormente.

Destacó que el metal le brindó el pase para asistir a la Olimpiada de Matemáticas que tendrá sede en Singapur, ubicado en el Sudeste Asiático, competencia programada para julio de este año.

No obstante, el tlaxcalteca no podrá asistir a Singapur porque sus recursos económicos se lo impiden y no le da tiempo de buscar apoyo económico para el viaje que tiene elevados costos; pero los organizadores de la Olimpiada le ofrecieron asistir a Estambul, Turquía, evento programado para diciembre de este año, externó el director de la escuela.

Agregó que, en los meses previos a la Olimpiada en Estambul, la familia del alumno buscará apoyo económico, mediante colectas, sorteos y lo que sea necesario, para que Luis Enrique Toriz asista al evento internacional a representar a Tlaxcala y México.

Por lo pronto, dijo que María Guadalupe Ortega Almaráz y Enrique Toriz Munive, padres del alumno, solicitaron la ayuda de los ciudadanos interesados en brindar un apoyo económico que servirá para el traslado del estudiante.

Los datos bancarios son BBVA, el número de cuenta: 1511575316, Cuenta Clabe: 012830015115753165; número de tarjeta: 4152314251107556 a nombre de María Guadalupe Ortega Almaráz.

La mamá del menor compartió que Luis Toriz tuvo sus primeros acercamientos con las matemáticas desde los tres años de edad, pues al acudir de visita con sus abuelos Arturo y Luisa, durante el trayecto organizaban juegos numéricos que implicaban sumas y restas.

Recordó que a partir de los cuatro años de edad ingresó al Kumon Instituto de educación S.A. de C.V., donde ha ganado diversos diplomas y medallas, como oro en 2016, platino en 2018, oro en 2023 y este 2024 oro en SASMO.

Este año también compitió en el VII Concurso Nacional de Matemáticas GAU55, con sede en Mazatlán, Sinaloa, del ocho al 10 de marzo. El evento más próximo para el tlaxcalteca será la Olimpiada Nacional Mexicana para Alumnos de Primaria y Secundaria (ONMAPS) programada del 27 al 30 de junio en Aguascalientes.