Luna de ciervo, ¿por qué se llama así y cuándo se podrá ver?

La cita mensual con la luna llena ocurrirá este julio con la llamada luna de ciervo, nombrada así debido a que en esta época es cuando nacen las nuevas astas a los ciervos.

Para los observadores del cielo lo más importante a considerar es su impresionante tamaño y brillo amarillento, por lo que a continuación te compartimos todo lo que debes saber al respecto de su avistamiento.

LA LUNA DE CIERVO

En regiones de América del norte, donde los ciervos constituyen parte fundamental del ecosistema y las creencias espirituales al respecto de su interacción con los humanos, esta época se caracteriza por el cambio de astas.

Los ciervos machos mudan su cornamenta y esto representa para distintas tribus un cambio en la vida personal que puede comenzar a observarse desde la luna llena más próxima, que es la correspondiente a julio.

Aunque el anterior acontecimiento anual representa uno de los más significativos por las tribus, la luna también adquiere el nombre relacionado con otros fenómenos, como Thunder Moon en honor a las tormentas eléctricas típicas del verano.

OBSERVACIÓN

La cita para observar este emocionante evento astronómico es durante la noche del domingo 21 de julio, así como la madrugada del lunes 22, día en que el cielo nocturno será testigo del crecimiento y brillo de este astro.

El hecho de que la Luna aparece más abajo, hace que, al atravesar su luz por la atmósfera terrestre, suceda un efecto físico de dispersión, lo que se traduce en que su luz se torne de un color más amarillento o incluso rojizo, aunque sin llegar a confundirse con una luna de sangre o un eclipse.

CREENCIAS ASTROLÓGICAS

Muchas creencias astrológicas se relacionan con la luna llena de cada mes, pero en particular la de julio tiene una carga tan grande como positiva. Esto se debe a que el 5 agosto inicia la llamada época de “mercurio retrógrado”, donde supuestamente el planeta parece retroceder en su rumbo a través de nuestro cielo.

Visto desde una perspectiva científica, “mercurio retrógrado” es un cambio aparente en el movimiento de ese planeta, puesto que el cuerpo celeste no empieza a retroceder físicamente en su órbita. Sin embargo, la ilusión se presenta debido a las posiciones relativas del planeta y la Tierra y a cómo se mueven alrededor del Sol, de acuerdo la NASA.

En ese sentido, la comunidad científica no se preocupa por el movimiento más allá de su observación. No obstante, la astrología señala que cualquier circunstancia que comience en esos momentos podrá tener retrasos o no resultar como pensábamos en un principio.

Por lo anterior, se cree que los últimos días de julio, especialmente la luna llena, es el último momento para tomar buenas decisiones esta mitad de mes. Agosto ya no será bueno para iniciar proyectos ni cambios importantes en la vida profesional o personal. En cambio, es ideal para revisar y reforzar lo ya emprendido con anterioridad.