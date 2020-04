Lunes, el regreso a clases virtuales

Por primera vez en la historia de la educación en Tlaxcala, después de un periodo vacacional, este lunes miles de alumnos y docentes regresarán a clases virtuales y no presenciales, lo que representa un reto para el sistema educativo estatal, los profesionales de la educación, padres de familia y alumnos, pues en estos momentos es imperante el uso de la tecnología, a la cual no todos los hogares tienen acceso.

Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó tres herramientas tecnológicas, las cuales se unirán a los canales televisivos que ya operaban antes de este periodo oficial de descanso, las cuales son Gsuit for Education, aprendizaje por YouTube y contenidos curriculares para complementar la clase de la red magisterial, y que forman parte de la nueva “Estrategia de educación a distancia, transformación e innovación para México”.

Algunos alumnos de educación inicial, por medio de copias, realizan actividades educativas desde sus hogares /EVERARDO NAVA

En entrevista, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Florentino Domínguez Ordóñez, explicó que ésta está mejor pensada, más direccionada y sistematizada, aunque aun así será importantísima la participación de dirigentes sindicales, directores de área, jefes de departamento y sector, supervisores, directores y docentes pero, también, la de los paterfamilias, niñas, niños, adolecentes y jóvenes para que, en conjunto, remen hacia una misma dirección y sean capaces de instrumentar la estrategia.

Detalló que una de las herramientas será la televisión, esto a razón de que cifras que posee la dependencia muestran que el 95 % de los hogares tlaxcaltecas cuentan con una, de ahí que ésta será una extraordinaria herramienta, por ello -aseguró- es importante que los padres y maestros conozcan la programación.

LOS HORARIOS

Para preescolar: 07:00 a 09:00 horas. Primero y segundo de primaria: 09:00 a 10:00 horas. Tercero y cuarto: 10 a 11 horas. Quinto y sexto de 11 a 12 horas.

Además, de 17:00 a 19:00 horas transmitirán películas, miniseries o cuenta cuentos para reforzar el tema de la formación cívica y ética e historia.

Secundaria: 08:00 a 09:30, de 09:30 a 11 y de 11 a 12:30 para primero, segundo y tercer grado, respectivamente, así como programación cultural y familiar de 12:30 a 14:00 horas en los canales de televisión abierta, de paga y por la televisión de Tlaxcala.

Se extiende la Sana Distancia un mes más, hasta el 30 de mayo



LA NOVEDAD

Por otro lado, aceptó que las herramientas novedosas serán Gsuit for Education, aprendizaje con YouTube y la red magisterial, donde los docentes de preescolar y primaria, así como los que imparten español, matemáticas, ciencias, historia, geografía y formación cívica y ética en secundaria podrán acceder a más de 12 mil propuestas y herramientas educativas.

Además, añadió que dispondrán de 19 mil materiales educativos digitales de los tres niveles y existen reactivos para evaluar los aprendizajes esperados, esto no solo para estos días, sino para lo que resta de la formación y demás ciclos.

Para ello, informó que la Secretaría está creando las cuentas personales de más de nueve mil 500 docentes para que accedan de manera perpetua y sin costo a estas herramientas y, más adelante, harán lo propio con el total de la matrícula estudiantil, para lo que se les pedirá un correo del padre, madre o tutor si lo tienen, pues es opcional, sino no pasa nada.

Epidemia de Covid-19 está cada vez más acelerada en México: López-Gatell



APRENDIZAJES ESPERADOS

En este sentido, Domínguez Ordóñez reconoció que será imposible alcanzar los aprendizajes trazados al inicio del ciclo escolar, de ahí que se enfocarán en los más importantes y que serán más utilices para los estudiantes en su día a día, pues la educación a distancia es algo más allá de estas plataformas y medios.

Agregó que los libros de texto siguen siendo de ayuda porque ahí están los aprendizajes esperados, aunque estos no serán posibles tal y como lo establece la currícula, “eso no es posible, por lo que le darán prioridad a ciertas áreas como matemáticas, lectoescritura, ciencias, artes, cívica y ética, pero habrá otros conocimientos que trae que no se tocarán”.

Aseveró que sí habrá evaluaciones, pero serán con portafolios de evidencias, libros de texto y algunas tareas pero, sobre todo, les debe quedar claro a padres de familia y maestros que a los niños no se les estresara, ya que el aprendizaje tiene que darse en condiciones de alegría, no de estrés, pues si se pretende que todo lo que viene en el programa se debe lograr se generará una crisis nerviosa a padres y alumnos.

SEP reanudará clases en línea a partir del 20 de abril



3 herramientas tecnológicas habilitó la SEP: Gsuit for Education, aprendizaje por YouTube y contenidos curriculares para complementar la clase de la red magisterial.

12 mil propuestas y herramientas educativas, aproximadamente, estarán disponibles en dichas herramientas.

OTROS APRENDIZAJES

Los docentes también considerarán como un aprendizaje esperado lo que los padres de familia le puedan enseñar al alumno, tales como experiencias de la vida cotidiana.

