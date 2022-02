Maestros con plaza federal hacen largas filas para tramitar constancia que exige USET

Una larga fila de maestros con plaza federal se registra la mañana de este lunes 21 de febrero en el exterior de la oficina del Sistema de Administración Tributaria (SAT), ubicada en la comunidad de La Trinidad Tepehitec, Tlaxcala.

Local Difunde la UTT ciencia entre niños y jóvenes de Tequexquitla

Los trabajadores de la educación han referido que este documento fue solicitado por la institución como una condicionante para liberarles el pago de la quinta quincena de este año, situación que ha generado una larga fila e inconformidades entre los profesores, quienes advierten que fueron avisados la tarde del pasado viernes sin mayor explicación.

Te puede interesar: ➡️ Continúa Tlaxcala en Semáforo Epidemiológico verde

Por su parte, la institución educativa ha emitido un documento en el cual precisa que se extendió el plazo hasta el próximo 24 de febrero para entregar esta Constancia, a la vez que puede ser tramitada de forma virtual, por lo que no se justifica la ausencia de los trabajadores de sus centros laborales.

Te puede interesar: ➡️ Continúa Tlaxcala en Semáforo Epidemiológico verde

No obstante, los maestros refieren que no es posible descargarlo y por ello deben presentarse de manera personal a tramitar el documento ante el SAT, por lo que se ven en la necesidad de hacer una larga fila para no perder su quincena. Tome precauciones si circula por la zona, ya que peatones y vehículos obstaculizan el lugar de manera intermitente.

No dejes de leer: ➡️ Ejército mexicano es garante de seguridad

Continúa leyendo ⬇️