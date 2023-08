Manifiestan apoyo a la gobernadora Lorena Cuéllar tras protestas de los últimos días

Un grupo aproximado de 150 personas manifestó su apoyo a favor de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con la colocación de "microperforados", que tienen la leyenda: "#Respaldo total Gobernadora".

En las inmediaciones del Centro Histórico de la Capital tlaxcalteca, fueron colocados a los vehículos los mensajes de apoyo a la mandataria estatal, tras las protestas que se han registrado en los últimos días contra el Gobierno del Estado por la determinación de subrogar el servicio médico para burócratas y personal magisterial.

Tras la marcha de ayer había trascendido una movilización a favor de la titular del Ejecutivo, este domingo 13 de agosto, a partir de las 08:00 horas en Palacio de Gobierno, sin embargo, fuentes oficiales del partido del gobierno desmintieron la movilización y adelantaron que habrá un festejo por el segundo año del arribo del morenismo al Poder Ejecutivo.

Esta medida de apoyo a la mandataria se suma al desplegado que fue firmado por 56 presidentes municipales, en el que manifestaron su apoyo a la mandataria estatal en la implementación de los Módulos Médicos de Salud Integral.

Además, los alcaldes rechazaron las movilizaciones, los bloqueos carreteros y viales, protagonizadas por el llamado Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales.

Al tiempo de demandar no más abuso, no más privilegios y no más corrupción.