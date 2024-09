Manos tlaxcaltecas cultivan tierras de Canadá; Esteban lo hace desde hace seis años

Cada año, entre febrero y mayo, cientos de campesinos tlaxcaltecas parten a Canadá, el país que se convertirá en su casa durante ocho meses o más mientras trabajan en distintas actividades; la agricultura es una de las más comunes.

Esteban Pérez García es uno de los muchos tlaxcaltecas que encontraron una oportunidad laboral en Canadá, en donde no solamente son vistos como jornaleros, ya que son considerados una parte muy importante de la economía del país.

El sitio de internet "Más que un trabajador migrante" compartió al mundo la historia del tlaxcalteca Esteban Pérez García, un campesino que desde hace seis años labora en una finca ubicada en Ontario, Canadá.

En su caso particular arriba en enero y durante aproximadamente ocho meses se dedica a empacar cebollas y papas y a preparar las semillas de esas verduras que serán sembradas cuando la temporada lo permite.

Como parte de sus actividades también se dedica a deshierbar los campos y cuando terminan esas labores cosecha cilantro y eneldo.

Sin embargo, a diferencia de otros sitios del mundo en donde se ha hablado de una posible explotación laboral de trabajadores migrantes, en Ontario, Canadá, las cosas son diferentes, pues organizaciones agrícolas de ese lugar protegen los derechos de sus trabajadores y valoran sus aportaciones en el cultivo de alimentos locales.

Hace unos cinco años Esteban Pérez García empezó a tener problemas en la vista y al poco tiempo fue diagnosticado con retinitis pigmentosa. El granjero con el que trabaja lo llevó al oculista y le ayudó para ser operado de su ojo derecho, en un hospital de Canadá, donde los especialistas le colocaron una lente intraocular.

Mi jefe me llevó a la cirugía y ahora tengo un médico en México al que voy para un chequeo cada vez que estoy en casa, expresó.

Compartió que tampoco fue una labor sencilla ya que el sistema de salud es un poco tedioso, pero no imposible, y actualmente tiene una buena atención médica.

"Si me pasa algo, puedo pedir ayuda. Los agricultores ayudan si pueden ayudar y eso es genial, y si no pueden, pues no pueden. Espero seguir trabajando mientras los agricultores me sigan pidiendo que vuelva", indicó.

Esteban Pérez García trabaja en Canadá para llevar el sustento a su familia: una hija de 19 años que está estudia Ingeniería Agrícola, un hijo de 14 años que está por entrar a la preparatoria y un hijo de 12 años que ingresará a la secundaria.

Cuando estoy en casa en México, salgo con mis hijos, vamos a ver partidos de fútbol. A veces nos quedamos en casa o salimos a visitar a la familia, cuando hay tiempo, compartió.