Mantienen contacto los alumnos del Conafe, con clases a distancia

A pesar de las adversidades de las clases a distancia por la pandemia de Covid-19, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se mantienen en contacto, lo que favorece la continuidad de su enseñanza aprendizaje, sostuvo el jefe de Programas Educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Tlaxcala, Luis Fernando González Cárdenas.

Afirmó que en la población que atienden registraron un bajo nivel de deserción, es más incrementaron su matrícula en 8 %, comparado con el ciclo escolar pasado. Así, en este periodo 2020-2021, atienden a un total de 3 mil 472 menores tlaxcaltecas, con 344 Líderes para la Educación Comunitaria (LEC).

Refirió que la población de alumnos Conafe en la entidad es atendida por las estrategias que van desde cuadernillos, libros, clases en línea por Class Room, programas educativos de Aprende en casa, así como contacto a distancia de los LEC.

Mencionó que también los LEC visitan las comunidades, específicamente llegan a las escuelas para recibir los trabajos escolares o evidencias que los padres de familia llevan con medidas preventivas ante la Covid-19, así como para dar las actividades de cada semana.

Opinó que en lo que va del periodo lectivo registran buena participación de los paterfamilias para apoyar en las clases a distancia, pues de acuerdo con la comunidad es la forma de trabajo de los alumnos y los LEC.

“Hay casos donde en las comunidades asiste el maestro o líder porque lo permiten los papás para que reciban clases dos días a la semana, hay otros lugares que no lo permiten y es muy válido. Existe buena disposición de los padres de familia, no tenemos problema. Un 30 % de nuestras comunidades nos dijo que no querían que el maestro fuera, así que ahí trabajan a distancia con uso de redes como el Facebook, WhatsApp, mensajes de texto, llamadas”.

