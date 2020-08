Mantienen prohibida pesca en laguna de Acuitlapilco

Hasta el momento la pesca en la laguna de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, está prohibida por los altos índices de contaminación que prevalecen en el agua, de ahí que consumir o comercializar las especies representan un riesgo para el ser humano.

Local Jorge Armando Monter nuevo encargado de la Conagua en Tlaxcala

Vasti Merab Escobar Cuatepotzo, presidenta de comunidad, comsideró que es urgente regular esta práctica para que sea segura y confiable

Municipios La campaña Corazón azul refleja tristeza, en la capital

Indicó que han mantenido reuniones y pláticas con algunos pescadores de la zona para sensibilizarlos sobre esta situación, pues en estos momentos no es seguro el consumo o la venta de las especies que ahí habitan, esto por los metales pesados que han detectado.

Agregó que la Comisión de Preservación y Ecología de la comuna, que apoya en este proceso, ha mantenido acercamiento con instancias de pesca encargadas de regular dicha situación.

“Las descargas sanitarias han disminuido notablemente en la laguna, pero todavía hay riesgo, sabemos que pasamos por una situación difícil por la pandemia, pero no hay certeza de que sea seguro el consumo para las personas o una distribución comercial de las especies, por eso pedimos que no lo hagan mientras no se regularice”, precisó.

Local Plagadas miles de hectáreas de bosque en el Parque Nacional Malinche

Explicó que dicha regulación va por buen camino y por la instancia legal para evitar situaciones y conflictos con los vecinos del lugar.

Dijo que la institución encargada de la regulación es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la Dirección General de Inspección y Vigilancia, así como la Subdelegación de Pesca, las que han emitido algunas recomendaciones que deberán seguir, como que las personas realicen la pesca con caña, extraer un máximo de cinco ejemplares de acuerdo con el tamaño y dimensión y no comerciar el producto.

La presidenta de comunidad reiteró que mantienen reuniones con nueve pescadores de la zona, a quienes les explican que no es recomendable pescar porque ponen el riesgo el ecosistema de la laguna al emplear redes, su salud y de la población.

Consejos para triunfar al tomar clases desde casa



Lee más aquí ➡ https://t.co/fBNuyB7S7z #Educación pic.twitter.com/VdU6h7P2mF — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 22, 2020

Municipios Avanza delimitación en zona de la laguna de Acuitlapilco

Finalmente, adelantó que han enviado oficios a otros presidentes de comunidad aledaños a la laguna para realizar un acuerdo y trabajar en conjunto, proyecto que es apoyado por la alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca.





3 especies se encuentran en la laguna de Acuitlapilco: carpa, ajolote y liso, las cuales está prohibido pescar

#NoTeLoPierdas

Pueden especies exóticas acabar con fauna nativa de laguna de Acuitlapilco



Lee la nota aquí ► https://t.co/HkuOUdZgcW pic.twitter.com/yphezW1VzU — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) 23 de octubre de 2018





NO DEJES DE LEER

Municipios Se seca presa Cárdenas, en Tepeyahualco, Tlaxco

Local Esperaban las empresas ganancias por luciérnagas