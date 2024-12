Marcela González toma las riendas de Morena en Tlaxcala; “estoy entregada en cuerpo y alma al partido”, afirma

Marcela González Castillo es la primera mujer en asumir las riendas de la dirigencia en Tlaxcala de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), instituto político que se constituyó en 2012 en el estado.

Local Eligen a Marcela González como nueva líder estatal de Morena; es la primera mujer en dirigir al partido

Por voto unánime de los 30 integrantes del Consejo Estatal, González Castillo defiende que la unción en la dirigencia partidista no fue por imposición, sino por los resultados obtenidos y la confianza de sus compañeros que la presentaron como propuesta única.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, una de las promotoras del movimiento en la entidad aseguró que esto la lleva a comprometerse más a trabajar con el Consejo Estatal desde el Comité Directivo y enfatizó que está “entregada en cuerpo y alma al partido”.

TRABAJO DE LA MANO Y CONJUNTO, OFRECE

Al ser Morena el partido en el poder en Tlaxcala y de las mayorías, González Castillo expresó que mantendrá una relación estrecha con el Poder Ejecutivo y todos los referentes políticos como senadores, diputaciones federales y locales, presidentes municipales, regidores y síndicos, en una línea de comunicación que les permita alcanzar las metas trazadas.

Continúa leyendo: ➡️ Eligen a Marcela González como nueva líder estatal de Morena; es la primera mujer en dirigir al partido

Refirió que después de su elección como dirigente estatal están en el proceso de diagnóstico, aunque marcó que el panorama es bueno al ser el partido que gobierna en el país y el estado, por ello, enfatizó que van a trabajar para dar resultados.

La dirigente partidista manifestó orgullo de que las mujeres estén en las posiciones de gobierno, con Claudia Sheinbaum Pardo a nivel nacional, y Lorena Cuéllar Cisneros en Tlaxcala.

En el caso de la mandataria estatal hizo un especial reconocimiento, al considerar que es una gran mujer, que trabaja todos los días incansablemente por el bienestar de los tlaxcaltecas, por lo que recalcó que las mujeres son bastante trabajadoras, comprometidas y sensibles.

Entérate: ➡️ Por segundo año consecutivo, mantiene Morena el control del Congreso

Local No habrá sobrerrepresentación de Morena en el Congreso del Estado, tras resolución de Sala Regional

Yo te quiero decir que voy a trabajar con los hombres y con las mujeres, pues tenemos para poder trabajar con todos los sectores, somos mamás y eso yo creo que también nos da la diferencia y la sensibilidad, subrayó.

NO SOY IMPROVISADA, SOY MUJER DE RESULTADOS

Para quienes ponen en duda los resultados que ha dado en su carrera política y la experiencia que tiene, González Castillo manifestó a este Diario que ha recorrido el estado, platicado con la ciudadanía y les ha abierto las puertas a todos aquellos que se quieran sumar a este proyecto de la Cuarta Transformación “venimos a construir y venimos a trabajar”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

- ¿Qué les dice a las voces que señalan que es nueva en la política de Tlaxcala?

“Que ahí están los números, que están los datos y he tenido varias responsabilidades en el partido, he trabajado con mis compañeros consejeros y yo te quiero decir que hoy ya no podemos engañar a las personas, yo soy una mujer de resultados”.

Añadió que es una mujer que se basa en los números y el resultado del trabajo, por lo que insistió en no ser una improvisada en la política ni en el partido, al contrario, planteó ser una mujer que tiene experiencia, al tiempo que destacó: “cuando tú vienes a trabajar y a dar el 100 % los resultados se dan”.

Lee también: ➡️ Quita Sala Regional CDMX sobrerrepresentación a Morena en el Congreso de Tlaxcala

César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

PROYECTAN CRECIMIENTO DE MORENA

Actualmente Tlaxcala cuenta con 31 mil afiliados, la recién nombrada dirigente ha impuesto como meta triplicar el número de militantes, debido a que en la pasada elección más de 644 mil personas externaron su confianza por el movimiento, por lo que esperan que eso se refleje en los números del partido.

Local Salario de suplente de Marcela González es usado en gasto ordinario

Nosotros queremos triplicar la meta, la intención es afiliar a todas las personas que confiaron en Morena en la elección anterior, por eso buscamos fortalecer la comunicación con todos los órganos del partido, apuntó.

No te pierdas: ➡️ Conserva Morena la Junta de Coordinación y el Comité de Administración

Adelantó que están integrando una agenda, van a platicar con todos los liderazgos y los referentes de Morena para que sea un partido abierto.

- ¿Qué les dice la presidenta de Morena a quienes no militan en el partido?

“En Morena tenemos afiliados y participantes. Yo les quiero decir a quienes no militan que Morena tiene las puertas abiertas, que somos un partido que trabaja por el bien común, por las causas justas, que venimos a construir y no a destruir, y que vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Adelantó que empezará una campaña intensiva de recorridos en la entidad para platicar con liderazgos, tener encuentro con la gente que le ha refrendado su apoyo, principalmente, en las comunidades y en los municipios.

Pese a ser una de las fundadoras del movimiento en Tlaxcala, sostiene que no se visualizaba como dirigente estatal de Morena, pero expresó que el nombramiento no fue una sorpresa por el trabajo que ha realizado por el partido, el trabajo de apoyo a la gobernadora y con la Presidenta de la República.

Además, durante su gestión fue clara que las puertas del partido estarán abiertas, que son un instituto político plural e incluyente, que trabajarán con unidad, con respeto y que en Morena van a dar resultados.

Los detalles: ➡️ Por reasignación del ITE, dan a Marcela González diputación plurinominal

HABRÁ PISO PAREJO

Piso parejo para todos, es la premisa que permeará en Morena externó la dirigente estatal, de cara a la elección de 2027, en la que se van a elegir 15 gubernaturas y no dudó que Tlaxcala podría refrendar con una mujer nuevamente.

Ante la posible aspiración de participar en la elección se negó a fijar postura, al considerar que no son los tiempos y recalcó que “yo estoy dedicada en cuerpo y alma al partido, ahorita no son los tiempos, primero hay que trabajar y ya determinará el partido”.

Lee más: ➡️ Salario de suplente de Marcela González es usado en gasto ordinario

Al comentar que siempre ha sido partidaria del diálogo, recordó que desde el Congreso local siempre sostuvo comunicación con todos los actores políticos, fue respetuosa, no existió eso de la chiquillada y generó la gobernabilidad desde la Junta de Coordinación y Concertación Política que representó por cerca de dos años.

Marcela González Castillo es la primera mujer en asumir la dirigencia estatal de Morena a 12 años de fundación. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Al asumir la cabeza de Morena en Tlaxcala, detalló que habrá trabajo político, coordinación, diálogo, respeto, apertura con todos los referentes y todos los ciudadanos, además de la gente afuera que trabaja con Morena “que lo hacen con mucho cariño y de corazón”.

Local [Actualización] Devuelven diputación a Ana Bertha Mastranzo; anula TEPJF la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala

Al contar con la mayoría en los tres órdenes de gobierno, Marcela González está segura de que mientras haya respeto, exista el diálogo y la humildad para dirigirse con las personas tendrá la base del éxito, del trabajo, de la organización, la dirección, el orden y la disciplina para cumplir metas para lo que se requiere de constancia y perseverancia al institucionalizar al partido.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

LAS CANDIDATURAS DEBERÁN GANARSE

Para los integrantes de otras fuerzas políticas que buscan refugio en Morena para obtener una candidatura, la líder partidista fue clara en que las designaciones se dan por encuesta, entonces quienes quieran encabezar un proyecto tendrán que trabajar con la gente y por la gente.

Aclaró que las encuestas las hace la Comisión Nacional de Elecciones, entonces hay que trabajar para poder estar bien posicionados en la encuesta, y posteriormente, ya vienen las elecciones y será el pueblo quien los refrendará con su voto o no.

Más información: ➡️ Devuelven diputación a Ana Bertha Mastranzo; anula TEPJF la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala

Moisés Morales Del Razo Nada Personal / Tlaxcalandia

La dirigente partidista manifestó orgullo de que las mujeres estén en las posiciones de gobierno, con Claudia Sheinbaum Pardo a nivel nacional, y Lorena Cuéllar Cisneros en Tlaxcala.

31 mil afiliados tiene Movimiento Regeneración Nacional en Tlaxcala.

"Estamos en la etapa de la afiliación y reafiliación a conformar los comités las 631 secciones, ahorita no es momento de institucionalizar al partido”

Marcela González Castillo, dirigente estatal de Morena





*Con información de Diana Zempoalteca