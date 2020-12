Marchan docentes de Tiempo Completo por calles principales de la capital; demandan pago de sus salarios

Este día, docentes del programa de Escuelas de Tiempo Completo marcharon por calles principales de la capital para demandar el pago de sus salarios que han dejado de percibir desde septiembre pasado.

El contingente de docentes partió de la zona conocida como el Trébol y avanzó por calles céntricas con pancartas en las que plasmaron sus consignas, y en Palacio de Gobierno demandó la intervención del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Son alrededor de 6 mil docentes de cerca de 500 escuelas los que se encuentran en esa situación, y que al momento la única respuesta que han recibido es que no hay recursos para pagar sus salarios.

"Simplemente nos comentan que no llegó el presupuesto y no nos quieren pagar más, porque primero es la alimentación y nosotros no podemos exigir los pagos", dijo una de los inconformes.

Señaló que han tenido reuniones con las autoridades educativas, y que aunque en un momento les comentaron que sí recibirían su pago, después les mencionaron después que no había dinero.

Agregaron que durante la pandemia no han dejado de laborar, y que incluso han recibido las evidencias de sus alumnos por las noches, y que han cumplido con sus obligaciones administrativas, por lo que no hay motivo para no pagar las jornadas ya laboradas.

