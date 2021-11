“Me interesa protegerme de Covid-19”, dice Maribel

Luego de reconocer que por situaciones fuera de su alcance dejó pasar su segunda dosis de vacuna contra Covid-19, Maribel N., de 30 años de edad, afirmó que le interesa estar protegida de la enfermedad para cuidar de sus hijas.

En entrevista con este Diario, tras completar su esquema de inmunización en un puesto de vacunación para rezagados instalado en Chiautempan, Maribel N., quien tiene dos hijas, dijo que se siente más tranquila en cuanto a salud con el biológico, ante la pandemia que ha cobrado la vida de miles de tlaxcaltecas.

Originaria de La Magdalena Tlaltelulco, consideró que cumplir con las medidas de uso de cubrebocas, ayuda a disminuir riesgos de contagios.

No pude ponerme la segunda dosis hace unos meses porque el día que llegó a mi municipio me dio gripa. No quise arriesgarme y por eso no fui, pasó el tiempo y luego vi en el Facebook que aplicarían la segunda dosis a rezagados. Pues si ya me supe la primera dosis, busqué la manera de tener la segunda para protegerme,comentó.

Confió en que en breve el gobierno federal autorice la vacuna a los menores de edad que no tengan problemas de enfermedades, para que también tengan la oportunidad de tener defensas contra Covid-19.

NO QUIERO ENFERMAR DE COVID: LUCÍA

En tanto, Lucía N., de 75 años de edad, compartió a este Diario que no quiere enfermar del virus del SARS-CoV-2, por eso a pesar de dejar pasar varios meses para recibir el biológico, fue a vacunarse al puesto de rezagados instalado en Chiautempan, en donde vive desde hace varios años, tras mudarse de San Martín Texmelucan.

Es que había estado con un poco de catarro, sé que el grupo de gente de la tercera edad ya tiene tiempo que se vacunó, pero con tal de que me vacunen, aunque sea tarde vine. Con la vacuna sé que tengo que seguir cuidándome, añadió.

