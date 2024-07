"Me voy muy contento porque habrá continuidad a la transformación": AMLO

En su visita a Tlaxcala a dos meses y medio de concluir su cargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo contento porque habrá continuidad en la Cuarta Transformación, mediante los programas de bienestar y otras estrategias emprendidas.

Desde la Plaza del Huehue, en el municipio de Yauhquemehcan, el mandatario federal fue ovacionado y al unísono se entonaba el grito de: "¡es un honor estar con Obrador!", entre aplausos y gritos, donde el actual mandatario señaló "Claudia Sheinbaum además de su experiencia y capacidad, es una mujer con imaginación con mucha imaginación, con mucho talento y va a contar con el apoyo del pueblo".

En un evento para la evaluación de proyectos y programas de educación y deportivos, López Obrador fue reconocido por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, por las acciones emprendidas.

En lo que podría ser su última visita a la entidad como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mostró el profundo cariño que tiene por Tlaxcala, al sostener que "me da mucho gusto estar con ustedes, los quiero mucho, lo digo de corazón al pueblo de Tlaxcala.

Aquí fuí tres veces candidato a la presidencia y las tres veces me dieron el mayor número de votos".

Dijo conocer los 60 municipios de Tlaxcala, por ello calificó a su gente "siempre como el pueblo bueno".

Destacó que es una de las entidades con mayor producción de maíz, en comparación con otras que tienen mayores extensiones territoriales, pero no producen lo mismo, al sostener que en la entidad cuentan con la tecnología campesina más integral de México y el mundo, lo que los convierte en un ejemplo de lo que es el pueblo trabajador.

Enfatizó que "hemos avanzado bastante y, ahora, vamos a darle continuidad a la transformación aquí como lo planteó la presidenta electa".

En tanto, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó "no solo es el mejor Presidente de México, sino un hombre generoso, fraterno y solidario, siempre estaré agradecida de estos momentos además es histórico porque hay continuidad".

Especificó que esta es una revolución pacífica, pero no por ello menos importante para el pueblo de México, que decidió en 2018 que quería cambiar el rumbo del país y construir una nueva historia y que en 2024 ratificó que lo que quiere el pueblo de México es que continúe en la Cuarta Transformación.

Y no va a costar darle continuidad, porque no va a haber regresión, no vamos a traicionar al pueblo, vamos a continuar por la cuarta transformación, subrayó.

Mientras que la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros sostuvo que el pueblo tlaxcalteca se siente profundamente afortunado de contar con las constantes muestras de generosidad hacía Tlaxcala por parte del Presidente de México, que hablan de la importancia que tiene la entidad.

Concluyó que la educación gratuita se ha convertido en el motor de la transformación y la justicia social para miles de familias tlaxcaltecas, durante estos últimos seis años, ya que e las últimas décadas nadie había había considerado el poder transformador de la educación gratuita.