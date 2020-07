Medidas preventivas no son bien acatadas, refiere docente

El comportamiento de la Covid-19 en Tlaxcala representa alta letalidad porque las medidas preventivas y de contención no se han seguido como se requiere para solucionar este problema, pues la clave está en el comportamiento humano para detener la propagación.

Local Iniciará semestre en línea el 17 de agosto, en la UATx

Lo anterior lo mencionó José Mauricio Francisco García, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), quien compartió una cápsula denominada “Desarrollo del Covid-19 en el estado de Tlaxcala”, para sensibilizar a la población sobre la emergencia sanitaria.

Moderna inicia la fase 3 de su vacuna contra la Covid-19



Los detalles en ➡ https://t.co/AoYSqFQ3Wh #Salud pic.twitter.com/8ags5Lthw9 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 26, 2020

En sus comentarios, el doctor de la UATx refirió que para contener este problema de salud pública lo básico es la prevención y el comportamiento del ciudadano, quienes viven un acontecimiento histórico porque nunca antes se había visto un fenómeno igual.

Local Convoca el TSJE a conferencia virtual

Señaló que muchas personas están preocupadas porque los hospitales cuenten con el equipo necesario para atender a los pacientes positivos del nuevo coronavirus, si los médicos y enfermeras cuentan con la preparación adecuada, pero no reflexionan sobre las acciones que toman para cuidarse y cuidar a su familia.

Por lo tanto, la población se preocupa más por ver las acciones de los demás y lo que quieren que hagan otros, pero no por tomar acciones que beneficien a su persona, familiares y su comunidad, puntualizó.

El doctor agregó que la suspensión de clases presenciales y labores no esenciales fue para evitar el contacto físico, pues el virus circula de persona a persona y no en el aire, pues no tiene la capacidad mantenerse en vuelo.

Luchan alfareros de Tlaxcala por no desaparecer



Los detalles en ➡ https://t.co/fFfFn8R7HG #Municipios #Artesanos pic.twitter.com/Equ7pBdjiU — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 26, 2020

Precisó que quedarse en casa implica dos formas de cuidado: una persona que es asintomática, al no salir a la calle evitará contagiar a otras personas, por otro lado, al permanecer en cuarentena evitará el contagio de una persona del exterior.

Cultura Presentan “Pandemia” vía internet

Puedo estar enfermo y ser asintomático, si voy a la calle voy a contaminar a alguien o llevarle el virus a un familiar o amigo porque me siento bien y no tengo síntomas, pero si salgo puedo encontrar a una persona que se encuentre en la misma situación asintomática y me puede contagiar aunque se vea sano, de ahí la importancia de permanecer en casa y no por otros motivos, como lo señala la información falsa que circula en redes sociales sin fundamento oficial o científico, explicó.

Por ello, recomendó evitar salir a la calle, estar en contacto con las personas y evitar aglomeraciones, “en caso de que no puedan quedarse en casa por alguna necesidad laboral u otro aspecto es muy importante usar cubrebocas, caretas, el lavado frecuente de manos y la desinfección de los zapatos, principalmente de las suelas para evitar portar este virus al hogar”.

💥 #LoMásLeído Semáforo naranja reactiva negocios; respiro para empresarios



Más Información aquí ➡ https://t.co/maau67egyZ#SemaforoNaranja pic.twitter.com/AaYrs43cRp — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 23, 2020

Dijo que basado en el número de contagios y fallecimientos registrados en el país y el estado, el comportamiento de la pandemia ha sido el esperado, pues de acuerdo con los antecedentes que existen en el resto del mundo sobre este padecimiento, refleja que el comportamiento humano no está preparado para enfrentar una emergencia de salud ni para acatar las indicaciones preventivas, lo que derivó en el rápido incremento de contagiados.

Local Buscan artesanos sustento

Finalmente, aclaró que el sistema de salud no es responsable de cuidar al ser humano, su tarea es brindar información de cuidado y prevención, pero el control de este padecimiento depende de los individuos para evitar llegar a un hospital.

El docente refirió que la población se preocupa más por ver las acciones de los demás y lo que quieren que hagan otros, pero no por tomar acciones que beneficien a su persona, familiares y su comunidad

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Verifican a 300 negocios no esenciales, de la capital

Municipios Supervisan comercios de Apetatitlán