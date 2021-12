Mejora económica, deseo de tlaxcaltecas para 2022

Los tlaxcaltecas miran de forma optimista la llegada de 2022. Aunque antes de la llegada de Covid-19 sus deseos podrían ser “banales”, para la próxima anualidad solo quieren que las cosas mejoren.

Y que mejoren en todos los rubros, en todos los sectores y para todos los grupos de la población, pues coinciden en que la pandemia por Covid-19 les ha arebatado muchas cosas: familiares, amigos, bienes materiales y empleos.

La salud va inmersa, dicen algunos, pues la vacunación contra esa enfermedad ha permitido una protección y con ello la reapertura de algunas otras actividades que generan una mejora en la economía.

Alejandra López consideró que es importante no relajar las medidas sanitarias. | Karla Muñetón

Por eso, uno de sus principales deseos es que económicamente todo sea mejor, que haya inversión en Tlaxcala, generación de empleos y que puedan conservar los que actualmente tienen.

Sin embargo, no pasan por alto el mayor anhelo, que aunque son conscientes de que se trata de algo que definitivamente no llegará en 2022, no pierden la fe y hasta la llegada de un milagro para que haya una cura que ponga fin a la crisis sanitaria que todavía se vive en el mundo por Covid-19.

Alejandra López considera que el mundo está apenas a mitad de la pandemia y que es importante no relajar las medidas sanitarias para que no haya complicaciones en la salud y en la economía, sobre todo por las variantes que existen de Covid-19 y su gran capacidad para mutar.

Abraham Salazar consideró importante tener salud y trabajo. | Karla Muñetón

“Yo espero que México siga resistiendo a la crisis económica generada por la pandemia, la inflación está muy marcada por este periodo y lo que pediremos es que principalmente nos conserven la fuente de ingresos, nuestro trabajo”, expresa.

El señor Filiberto Nava tiene un deseo más grande. Quiere que definitivamente se acabe la pandemia, pues confía en que las cosas van a mejorar y que en algún momento será decretado el fin de esa enfermedad.

“Esperamos que también haya una mejora económica, principalmente para mi familia y mis hijos porque yo ya estoy pensionado, pero que el resto de las personas puedan conservar su trabajo”, comenta.

El señor Joel Texis habló de la importancia de que haya en Tlaxcala una reactivación en su economía. | Karla Muñetón

Abraham Salazar, un joven originario de Chiautempan, considera importante tener salud y trabajo para 2022, que todos los tlaxcaltecas estén bien y que poco a poco se recupere el sector económico que ha sido de los más afectados por la pandemia.

Afirma que la emergencia sanitaria perjudicó la economía del estado y de forma particular porque al tener un empleo independiente tuvo complicaciones ya que sus ventas bajaron hasta en un 60 %, por eso “lo que queremos es que haya una reactivación que poco a poco nos permita tener mejoras”.

El señor Joel Texis también habla de la importancia de que pronto haya en Tlaxcala una reactivación en su economía, eso sí, siempre al respetar las medidas sanitarias que las autoridades estatales y federales han decretado para evitar la propagación del virus.

“Hay que evitar que nuevamente haya el cierre de empresas, por ejemplo, aunque afortunadamente el próximo año inician las clases de forma presencial y eso ayudará demasiado a todos los sectores”, refiere.

Esos algunos de los deseos de los tlaxcaltecas durante los últimos 12 segundos del 2021, pues aseguran que la pandemia cambio sus vidas y su forma de verla y vivirla.

