Mejora Tlaxcala el control de medicamentos en IMSS-Bienestar

Desde julio pasado, en Tlaxcala fue optimizada la supervisión, disponibilidad, distribución y entrega de medicinas a la población beneficiaria del modelo de salud IMSS-Bienestar.

A inicios de ese mes a la entidad arribaron 931 equipos de cómputo para la puesta en marcha del Sistema de Abasto Institucional (SAI) de farmacia y almacén, cuyo fin es hacer más eficiente el manejo de los inventarios en las unidades médicas y garantizar el abasto de medicamentos e insumos, en función de la demanda de cada espacio antes mencionado.

En una primera etapa -que ya terminó- los equipos fueron distribuidos en 10 hospitales, y en breve -segunda etapa- entre los 182 centros de salud y una Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), cuyos servicios fueron transferidos al gobierno federal. Con ello, Tlaxcala se convirtió en el primer estado de la República en aplicar ese sistema conocido como SAI.

BENÉFICA HERRAMIENTA

El coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS–Bienestar, Óscar Rolando Ávila Galván, informó que el SAI ya está siendo usado en las unidades médicas señaladas y que su empleo no implica algún tipo de responsabilidad administrativa para los trabajadores de base, confianza y del sector salud, siempre que sea operado adecuadamente.

Afirmó que esa nueva herramienta tecnológica de apoyo y gestión de medicamentos gratuitos para la población que no cuenta con seguridad social, hace a Tlaxcala la entidad más competitiva de México en la supervisión, disponibilidad, distribución y entrega de medicinas.

Lo anterior, al detallar que a nivel país es el primer estado en poner en marcha herramientas tecnológicas, el funcionamiento del sistema y capacitación del personal para las unidades médicas transferidas a IMSS-Bienestar (por el momento ya quedó en todos los hospitales), ya que en el resto de las entidades ese proceso apenas está iniciando.

Ávila Galván dijo es indispensable la coordinación entre los distintos trabajadores del sector salud para que esa herramienta funcione adecuadamente y en beneficio de la población tlaxcalteca.

LAS VENTAJAS DEL SIA

Detalló que algunas de las ventajas que ofrece el programa es poder observar en tiempo real la disponibilidad o faltantes de medicinas en hospitales y centros de salud, así como el trayecto de los medicamentos que se han solicitado y su tiempo de llegada a los almacenes.

Agregó que de manera digital y en tiempo real dan seguimiento a la atención en las farmacias, analizan el consumo promedio de cada unidad médica y realizan la trazabilidad de las medicinas y los insumos desde su adquisición hasta su entrega.

Lo anterior, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los niveles autorizados de medicamento e insumos para atender la salud de la población, conforme a lo instruido por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, mencionó.

Comentó que en caso de no tener la disponibilidad de fármacos, el SAI permite verificar qué unidad médica de otro estado del país sí cuenta con las medicinas para hacer la gestión de traspaso entre hospitales, con la finalidad de que ningún paciente se quede sin medicamento gratuito.

Añadió que también ofrece el beneficio de compra de medicinas por los hospitales y centros de salud cuando el IMSS-Bienestar o IMSS ordinario no tenga disponibles en farmacias, almacén estatal y a nivel federal.

Si el paciente lleva su receta y algún medicamento no se le entrega porque no está disponible en la farmacia de hospitales o centros de salud ni el almacén del estado y no se puede entregar por IMSS-Bienestar, automáticamente se autoriza la compra del medicamento de la receta, conforme al proceso de solicitud de alta que el personal de salud realice en el SAI para que se avale la compra por el hospital o centro de salud respectivo, explicó.

Así, indicó, el paciente no comprará la medicina y tras ese proceso la obtendrá totalmente gratuita y a tiempo.

Ávila Galván abundó que ese procedimiento se denomina autorización de negativa, donde el coordinador de Abastecimiento y Equipamiento puede aprobar a la unidad médica u hospitalaria que adquiera de manera emergente ese medicamento para atender lo antes posible los fármacos que no se entregaron a la población.

El médico coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en Tlaxcala sostuvo que los trabajadores del sector salud, que laboran en almacenes y farmacias de hospitales y centros de salud, son quienes operan el nuevo programa SAI.

Indicó que al personal de salud de los 10 hospitales del estado ya les fue entregado el equipo de cómputo nuevo, fue instalado el programa y fueron capacitados para ello, por lo que aseveró que actualmente los beneficios ya se ven reflejados en la disponibilidad y entrega de medicinas a los pacientes que diariamente acuden a los hospitales de IMSS-Bienestar.

EL SAI CONTRA EL DESABASTO

Local

El SAI es un sistema de administración institucional que permite eficientar y garantizar el control de los inventarios en los almacenes de hospitales y unidades médicas de nivel de atención primaria, con el objetivo de entregar medicamentos gratuitos a la población tlaxcalteca.

Esta herramienta hará más eficiente el manejo de los inventarios para mantener el abastecimiento de medicamentos e insumos acorde a las necesidades de cada unidad médica y permitirá surtir al 100 por ciento las recetas de la población que no cuenta con seguridad social.

10 hospitales recibieron en una primera etapa los equipos, y en breve (segunda etapa) llegarán a los 182 centros de salud y una UNEME.

