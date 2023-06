Mejoran hogares de familias vulnerables

De enero de 2022 a la fecha, el gobierno de Tlaxcala ha beneficiado a más de nueve mil personas de distintos municipios de la entidad con la entrega de paquetes del Programa de Puertas y Ventanas para tu Hogar de la Secretaría de Bienestar del Estado, que consiste en otorgar ventanas y puertas a familias de escasos recursos.

El programa es de cobertura estatal, pero son priorizadas las personas de aquellos municipios que concentran una mayor cantidad de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad y rezago social como Terrenate, Tepeyanco, Tlaxco, Muñoz, Santa Apolonia Teacalco, Huactzinco, Tetla, Nopalucan, Tetlanohcan, Cuapiaxtla y Mazatecochco.

Así, la inversión destinada a dos mil 263 acciones ha sido de 13 millones 990 mil 267 millones de pesos, y el fin es combatir en el estado las desigualdades y ofrecer a todos los tlaxcaltecas acceso al desarrollo, a una vida digna, sin discriminación o racismo.

Y es que con ese programa el gobierno estatal mejora la situación de muchas viviendas y con ello la calidad de vida de quienes las habitan, sobre todo porque las puertas y ventanas además de darles a las familias seguridad, las protegen de las inclemencias del tiempo, como la lluvia o el frio.

AYER EL BENEFICIO FUE EN CUAPIAXTLA

Ayer la mandataria encabezó en el municipio de Cuapiaxtla el arranque del programa “Puertas y Ventanas para tu Hogar 2023”, que tiene como objetivo central mejorar el nivel de vida y bienestar de 680 familias de escasos recursos de Tlaxcala.

El techo financiero del programa es de cuatro millones 490 mil 267 pesos y será ejecutado según una focalización, mediante información sociodemográfica, geoestadística y principales indicadores en materia de desarrollo social.

Durante el evento protocolario la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros refrendó su compromiso de servir y llegar a la gente que más lo necesita para mejorar la calidad de vida de las personas, pues “estas son las acciones más lindas que el gobierno puede hacer, llegar a la gente, al pueblo”.

Además, destacó que en esa demarcación su administración ha invertido alrededor de 24 millones de pesos en diversos rubros como infraestructura, educación, apoyos sociales y otros.

Por su lado, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del estado, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, refirió que con esas acciones cumplen con el objetivo principal del gobierno, que es contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los tlaxcaltecas.

Precisó que en total serán dos mil 700 personas las beneficiadas con las puertas y ventanas, y que con ello ayudarán a reducir el frío y la seguridad del hogar, al tiempo que resaltó que el trabajo coordinado es el sello distintivo de la actual gestión y debido a ello han logrado llegar a todos los rincones de la entidad.

Este programa es una de las estrategias que más satisfacción nos genera, ya que significa la oportunidad de brindar mejores condiciones de vida a las familias, impulsamos una política social que permite atender grandes rezagos que han sido heredados, acotó.

A su vez, la titular de la Secretaría de Bienestar del estado, Estela Álvarez Corona, indicó que las acciones llegarán a 10 municipios con carencia por acceso y espacios dignos en la vivienda, con la entrega de vales que podrán ser intercambiados por puerta y ventana de herrería y con la instalación incluida.

EL PROGRAMA

Ese programa de la Secretaría del Bienestar de Tlaxcala está dirigido preferentemente para personas de escasos recursos y en situación de pobreza y vulnerabilidad, con carencia por acceso a la calidad y espacios en la vivienda para el suministro e instalación de puertas o ventanas.

Para ello, el gobierno del estado otorga los apoyos económicos (seis mil 600 pesos por cada apoyo) a los herreros de las comunidades que ejerce su oficio de manera independiente, para que realicen los trabajos en las viviendas seleccionadas.

LA SITUACIÓN DE POBREZA EN TLAXCALA

De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2018-2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2020 en Tlaxcala el 59.3 % de su población vivía en situación de pobreza, es decir, 800 mil 410 personas.

De este universo, el 49.4 % (667 mil 517 personas) está en situación de pobreza moderada, mientras que el 9.8 % en situación de pobreza extrema (132 mil 893).

Además, señala que el 8.2 % de la población presentaba carencia por calidad y espacios de la vivienda, que equivalente a 110 mil 261 tlaxcaltecas.

Por otro lado, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Tlaxcala cuatro mil 938 viviendas particulares habitadas no disponen de excusado o sanitario, 53 mil 26 viviendas no tienen tinaco y el 72.3 % no tiene calentador solar.

75 familias en Cuapiaxtla recibirán su vale para canjearlo por puertas y ventanas para mejorar su hogar.