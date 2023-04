Mejorar los hábitos reduce gasto en luz

Cada mes o bimestre, las familias se enfrentan al pago del recibo de luz eléctrica de sus hogares o negocios, pero en ocasiones la tarifa es más elevada que en otros periodos, de ahí la importancia de adoptar hábitos de consumo, que pueden ayudar a descender el uso de la energía.

A decir de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ahorro o eficiencia de energía consiste en utilizarla de mejor manera y disminuir los pagos que hacen las personas, apoyándose del cambio de hábitos y el uso adecuado de las tecnologías.

Así, los principales consejos para el ahorro en las viviendas, que propone la CFE son: ubicar los aparatos de aire acondicionado en lugares frescos; revisar que no haya fuga eléctrica en la casa; sustituir focos incandescentes por ahorradores y comprar aparatos eléctricos con certificado de energía.

La sugerencia es que todos los días se desconecten los aparatos eléctricos cuando no se utilicen, por ejemplo, cafetera, plancha, horno eléctrico, de microondas, televisor, radio, cargador de teléfono celular y de audífonos inalámbricos.

Mientras que en la consola de videojuegos, pueden activar la opción de ahorro de energía. Con el refrigerador, la recomendación es ubicarlo lejos de la estufa o fuente de energía, lo ideal es colocarlo a una distancia de 10 centímetros de la pared para una buena ventilación, mantenerlo limpio, evitar guardar alimentos calientes y ajustar la temperatura entre dos y cuatro.

En el caso del microondas, la propuesta para ahorrar energía eléctrica es no abrir alimentos hasta que termine la cocción, limpiar frecuentemente los restos orgánicos, cortar los alimentos para que se calienten más rápido y usar los refractarios diseñados para el microondas.

Con la computadora lo conveniente es usar la opción de ahorro de energía, incluso bajarle el brillo a la pantalla y al final de usar el aparato eléctrico apagar el regulador, esto para no consumir energía de más.

Según la CFE, para los hogares hay tarifas preestablecidas destinadas al uso de energía exclusivamente doméstica, son cargas que no son consideradas de alto consumo y están en función de las temperaturas de la zona. Las cuotas que pagan los usuarios son para consumo básico, intermedio y excedente.

Aunque el uso de la energía eléctrica varía en cada hogar, los aspectos considerados por la CFE dependen de consumo básico, intermedio y excedente, así como la cantidad de focos en la vivienda, los aparatos electrónicos que usan y el tiempo que permanezcan encendidos.

LOS RUBROS PRINCIPALES QUE CONTIENE UN RECIBO DE LUZ

El recibo de luz de la CFE tiene como aspectos principales el nombre de la persona que hizo el contrato, el número de medidor, tarifa vigente, el total a pagar, periodo facturado, límite de pago y la fecha de corte.

En tanto, el medidor es el equipo que se emplea para checar la energía eléctrica consumida; para uso doméstico los medidores se clasifican según sus características en electromecánicos y electrónicos, explicó la CFE.

CÓMO TOMAN LAS LECTURAS EN EL MEDIDOR

La lectura en los medidores electromecánicos empieza con la primera manecilla del extremo derecho, que serán las unidades, enseguida continuará con la carátula izquierda siguiente, que será la de las decenas y así sucesivamente hasta completar las cuatro o cinco manecillas, dependiendo del tipo de medidor. La lectura se toma de derecha a izquierda, pero se interpretará de izquierda a derecha.

En tanto, en los medidores digitales, considera todos los dígitos que emite el equipo de medición, pueden ser hasta seis números. De lado derecho deberá decir las siglas kWh.

EL COBRO POR LUZ

De acuerdo con la CFE para precisar el monto de pago hace la lectura del consumo final durante el mes o bimestre y dependiendo la tarifa de la vivienda, por su zona rural, urbana, la cantidad de energía utilizada y la temperatura del lugar, es el precio que deben hacer los usuarios.

Los recibos que llegan elevados son porque están en la tarifa Doméstica de Alto Consumo, conocido por la siglas DAC y no tienen subsidio del gobierno federal.

TIPOS DE CONEXIONES DE LUZ

La corriente monofásica es la que generalmente está en los hogares de todo tipo y dimensión, es corriente alterna suministrada en una sola fase.

La trifásica usa tres corrientes alternas, por lo que se utilizan generalmente en locales comerciales e industrias, además de escaleras comunitarias, elevadores, bombas y otros dispositivos.

QUEJAS DE LOS USUARIOS POR ALTO COSTO EN LOS RECIBOS

Regularmente, los usuarios tienen constantes quejas porque cada bimestre los recibos llegan más elevados en sus precios, a pesar de quejarse las respuestas de la CFE son nulas.

Al respecto, Marcia N., jefa de hogar, compartió a este Diario que en enero pasado pagó 678 pesos de luz, cuando en el recibo anterior pagó 305 pesos.

Siempre en diciembre aumenta mucho la luz, yo no usé tanta energía en la casa y llegó el doble, vine a las oficinas de la Comisión, pero no te dan solución, al contrario, sale caro que te corten la luz por la reconexión, te quedas sin el servicio para lo básico: encender el foco en la noche y el refrigerador, comenta.

Tras referir que vive en una de las calles más transitadas de la capital tlaxcalteca, Higinio N., de 53 años de edad, dijo que cada bimestre paga casi mil pesos de luz en su vivienda que es habitada por cinco personas.

Es muy complicado porque cada vez que llega el recibo es más caro. Voy a reclamar, pero no disminuye el precio. Me dicen que es porque pagamos el alumbrado público. He llegado a pagar dos mil pesos

En tanto, Antelmo N., de 65 años de edad, mencionó que en el departamento que habita se fue la luz por una falla y la CFE tardó tres días en repararlo.

“A ellos no les importa, van cuando quieren a reparar, esa vez se echó a perder la comida y no fue por no pagar. Lo que pasó es que hubo una falla en el edificio”.

LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA EL CONTRATO DE LUZ

La vivienda o pequeño negocio debe cumplir con tener un poste de luz a menos de 35 metros de distancia, el servicio es para una sola casa; que no se instale un transformador.

EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO

El derecho de alumbrado público o por sus siglas DAP, es para iluminación en las calles, parques y plazas.

Los usuarios de la CFE deben revisar su recibo de luz porque ahí aparece, por lo tanto, el concepto se paga en Tlaxcala.

071 teléfono de atención a clientes de la CFE, atiende las 24 horas del día.

FOCOS AHORRADORES

Aunque dependen del comercio, supermercado tienda en línea donde se adquieran, los precios de los focos ahorradores van desde los 40 pesos, hasta los 100, 150 pesos y más. Hay de luz blanca y cálida, además en varios tamaños y modelos.