Mejorarán las condiciones penitenciarias del Cereso Varonil de Apizaco

En Tlaxcala autoridades estatales acordaron mejorar las condiciones en materia penitenciaria del Centro de Readaptación Social (Cereso) Varonil de Apizaco, con la firma de un Convenio con Reinserta y Ocupa.

De hecho, el primer año la Asociación Reinserta realizará un análisis de la situación del Cereso, su forma de trabajo y aspectos de su población interna, esto para identificar las oportunidades de crecimiento. En suma, serán cuatro fases de trabajo y terminarán con un estudio de trata para prevenir el delito en la entidad.

En el acto la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que su administración está dispuesta a colaborar para que la población varonil privada de su libertad tenga las herramientas para su reinserción social. Resaltó que la paz en la entidad debe lograrse con acciones conjuntas como en este caso con las asociaciones civiles que ofrecen su experiencia.

Entrega una cancha de volibol en las instalaciones del Cereso varonil, entre otras actividades, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Cambiar su vida, por eso vamos a ser un lugar mágico, si ustedes me ayudan, hoy no estamos solos, está Saskia que es una luchadora social, fue fundadora de Reinserta, me da gusto hacer colaboración para tratar de cambiar el ambiente que hoy se vive aquí.

En su mensaje, Cuéllar Cisneros dijo que ha escuchado las historias de hombres internos, tras las circunstancias de su vida, de ahí que la oportunidad de cambiar su entorno en favor de una nueva oportunidad social.

No es la primera vez que vengo, mi disposición de poder hacer algo, de ayudar a que tengan una vida distinta y que también ustedes sean parte de un hacer algo diferente, porque sus familiares sufren todos los días al no tenerlos cerca. Tienen que ser mejores seres humanos para que sus familiares se vayan con una paz en su corazón.

Ante la presencia de hombres privados de su libertad, la fundadora y vocera de la Asociación Civil Reinserta a un Mexicano, Avital Saskia Niño de Rivera Cover, expuso que en la recomposición del tejido social su fundación ofrecer un plan de trabajo para brindar un modelo carcelario que sirva y que se pueda replicar en otros estados.

Opinó que el arte y la cultura son los caminos perfectos para que una persona sea mejor y funde paz. Finalmente, la Gobernadora entregó libros e instrumentos musicales a la población del Cereso de Apizaco. Luego, inauguró la cancha de voleibol con arena de playa, de la que utilizaron en el Tour Mundial pasado.

