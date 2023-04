Mejoró en vacaciones la ocupación hotelera

El periodo vacacional de Semana Santa 2023 ayudó a mejorar el nivel de ocupación en los establecimientos de hospedaje y de alimentos, favoreciendo el movimiento económico en el sector, conservación de las fuentes de empleo e impulso al turismo.

La mayoría de los visitantes que pernoctó para disfrutar de los atractivos turísticos de la entidad, prefirió los días santos, pero también la segunda semana de vacaciones, ayudando a un aumento en la dinámica de ventas en los comercios y servicios, rumbo a la recuperación económica tras los años críticos de la pandemia de Covid-19.

Así, los establecimientos de hospedaje registraron 55 % de ocupación hotelera, traducido en una derrama económica de cuatro millones de pesos. Los visitantes procedieron de la Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero, Querétaro, Morelos y Oaxaca, así como de Estados Unidos de América, confirmó el dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AMET), Virgilio Medellín Viveros.

Dijo que con este periodo vacacional los 60 hoteles agremiados al organismo empresarial lograron conservar sus dos mil 175 empleos dignos, ya que tuvieron actividades normales para recibir a los turistas que aprovecharon visitar lugares como Chiautempan, Tlaxcala, San Miguel del Milagro, los pueblos mágicos y Val´quirico, entre otros. “Nos ayudó mucho el periodo vacacional, principalmente en fines de semana, es cuando la renta de habitaciones levantó más. Entre semana se mantuvo en un 27 %, no hay incremento importante a nivel estatal, pero nos favoreció fue la religión con sus representaciones y la corrida de toros”, aseveró.

Desglosó que en la segunda semana del periodo vacacional el municipio de Tlaxcala tuvo 31 % de renta de habitaciones; Apizaco alcanzó 50 % y Huamantla 45 %, lo que les ayuda a que los hoteles no tengan desempleo; al contrario, no visualizan un escenario de despido de trabajadores, aunque el sector hotelero de Tlaxcala todavía no alcanza la ocupación que registraban antes de la pandemia de Covid-19; tan solo en el 2022 reportaron el 38 por ciento de ocupación en Semana Santa.

Luego, afirmó que los hoteles de la AMET están respetando los protocolos de bioseguridad, luego de que las autoridades estatales determinaron el uso del cubrebocas de manera opcional en lugares cerrados, públicos y concurridos.

Asimismo, los dueños de establecimientos de alimentos en Tlaxcala afirmaron que por la temporada vacacional de Semana Santa hicieron contratación de personal eventual.

55 por ciento incrementó el nivel de hospedaje en hoteles.

85 por ciento incrementaron las ventas de restaurantes.