“Mientras viva votaré”, dice Manuel Teroba

A sus 84 años de edad, el señor Manuel Teroba, señaló que es un ciudadano responsable y que, mientras viva, seguirá votando en cada proceso electoral.





Entrevistado por El Sol de Tlaxcala, tras salir de la casilla donde le tocó emitir su sufragio en La Loma Xicohténcatl, puntualizó que a lo largo de su vida siempre ha ido a las urnas, esta vez acompañado de su hijo para que no tuviera alguna caída innecesaria por ser una persona de la tercera edad.

“Por civismo y por cumplir con mi estado. Es una obligación y es que decidí venir a votar. Supe cómo tenía que hacerlo y sólo necesité que me acompañara a mi hijo para sentirme más seguro en el trayecto. La gente debe votar por la mejor proposición”.

Tras recuperarse de Covid-19 en enero del año en curso, María de Jesús N., de 74 años de edad, decidió salir a votar por los diferentes cargos de elección popular.

Compartió que vive una nueva normalidad porque tiene que ser más cuidadosa con su salud y la de su familia, pero tomando las medidas preventivas fue a ejercer su derecho ciudadano. Aceptando platicar con este Diario, mencionó que optó por ir a la casilla por la mañana, para que no encontrar gente conglomerada.

“Usé el cubrebocas todo el tiempo, me llevé gel antibacterial para aplicarme. Al llegar a mi casa me rociaré alcohol. A veces es complicado porque para mí es una nueva normalidad, sé que no debo exponerme en lugares públicos, evitar salir de compras y donde haya gente, pero sí quise votar”.

Festeja Anabell Ávalos Zempoalteca su triunfo electoral



En la capital del estado, al ritmo de mariachi y acompañada de "Anabelita", la candidata de "Unidos por Tlaxcala" se dijo agradecida por todo el apoyo... https://t.co/hwSq0E58y5#EleccionesTlaxcala #Elecciones2021 pic.twitter.com/EFlVZscXXm — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 7, 2021





ES LA PRIMERA VEZ QUE VOTO: FLOR

Por su parte, Flor N., de 18 años de edad, compartió que fue con entusiasmo a votar por primera vez en su vida. Le tocó en una de las casillas instaladas en la Loma Xicohténcatl. Ante ello, expresó que con su voto hizo una contribución a la futura vida política de Tlaxcala.

“Como un grano de arena. Mi voto vale al igual que el del resto de las personas que tienen credencial para votar. me sentí bien me trataron muy bien los funcionarios de casilla de hecho vi que se siguieron las reglas de sanidad”, finalizó.

Con más del 49 %, da Conteo Rápido victoria a Lorena Cuéllar Cisneros en la contienda por la gubernatura



"Su triunfo se dio en una elección en calma y alta participación ciudadana", dice Marco Mena... https://t.co/WCYq4FsCmE #Tlaxcala #Eleccions2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 7, 2021

