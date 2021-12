Minerva Hernández apuesta a la unidad; confía en ganar dirigencia del PAN

La senadora por Tlaxcala y aspirante a dirigir el Consejo Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Minerva Hernández Ramos, confió en que el próximo domingo 19 de diciembre se alzará con el triunfo en el proceso interno.

Si bien se anticipa una elección reñida, pues cada grupo tiene sus simpatías, afirma que las propuestas planteadas a la militancia y su trayectoria son las principales herramientas para que la mayoría de los más de tres mil 200 votantes se inclinen por su proyecto.

Estoy muy contenta porque he tenido la oportunidad de saludar a muchísimos militantes y a muchas familias en sus propios domicilios, he tenido el privilegio de escucharlos y de que me confíen algunas situaciones problemáticas que los agobian y en las que uno puede incidir favorablemente en su ayuda, eso es algo que me llena,expresó en entrevista con El Sol de Tlaxcala.

-¿Espera un triunfo contundente el próximo domingo?

-Mira, yo creo que es una contienda y en mi caso le apuesto a ganar con la convicción de los y las militantes.

Al tiempo, la representante popular resaltó que su aspiración tiene que ver con lograr unificar al PAN y prepararlo para los próximos comicios en 2024.

Represento a la planilla de la suma y todos los días desde hace casi un mes estoy sumando liderazgos y ahí va la cosa, estamos a unos cuantos días del triunfo.

-¿Cómo ha sido su campaña y cómo medir su avance?

-Debo decir que todos empezamos con un piso y sobre la marcha hemos hecho la diferencia con el trabajo y las propuestas… los antecedentes que tengo de trabajo, trayectoria y resultados es lo que genera confianza en los ciudadanos, en caso específico de los militantes del PAN.







COMO POLÍTICA ME MUEVO EN OTRAS LIGAS

Al considerarse como una política madura, Minerva Hernández Ramos aseguró que no ha caído ni caerá en provocaciones en el presente proceso interno, mucho menos al estar a unas cuantas horas de la elección.

No me muevo de esa manera, más bien repudio esa forma de conducirse, yo creo que son las acciones que uno hace en política y la conducta que uno tiene y pues yo juego en ligas mayores.

-¿Daña al partido esa guerra sucia que se observa?

-Definitivamente, yo creo que lejos de ganar reflectores genera repudio no solo de los militantes, sino de la sociedad en general.

Por lo anterior, convocó al equipo de su contrincante a reflexionar sobre ese tipo de actitudes porque “no está bien porque yo no soy partidaria de ese tipo de campañas”





-¿Le molesta?

-Pues mira, es publicidad gratis, hay muchas teorías al respecto y mientras hablen de mí… yo creo que mi vida es pública, mi vida es transparente, no estoy naciendo en la política en este momento, yo traigo una trayectoria de varios años y creo que los militantes y los ciudadanos me conocen, no oculto nada y si alguien quiere consultar mi currículum es muy sencillo, en mi página propia o institucionales.

REQUIERE PAN NUEVO RUMBO

Ante los desastrosos resultados del pasado 6 de junio, en los que el PAN solo ganó tres alcaldías, Minerva Hernández Ramos refirió que una vez que gane la dirigencia estatal comenzará un trabajo intenso para darle un nuevo rumbo al partido.

Desde luego tengo un diagnóstico del PAN que no es muy favorable por muchas situaciones que se han hecho de manera errónea y otras tantas que se han dejado de hacer, atribuibles a todos, pero partiendo de ese diagnóstico yo creo que hay todo por hacer en el partido.

No obstante, eso no se logrará si antes no se trabaja en la unificación del partido, lo que requiere de mucho oficio político, diálogo para dirimir diferencias, acuerdos y cumplimiento de la palabra.

El diálogo nos vendrá bien en este tiempo porque hay que dirimir diferencias y hay que aspirar a esa unidad tan pretendida, es la base para poder emerger porque en este momento estamos tocando fondo y vamos hacia el punto de inflexión hacia arriba, pero depende de esa unificación y de que exista voluntad política y estoy segura que la habrá porque todos los que militamos en el PAN queremos que le vaya bien a nuestro partido.

Minerva Hernández aseguró que el PAN es un partido sólido al contar con una historia de más de 80 años y actualmente es la única y verdadera oposición, pero solo le falta darle vida orgánica y pregonar con el ejemplo y aplicar sus principios, humanismo y la doctrina.

La candidata a dirigente del PAN resaltó como una de sus principales propuestas un trabajo territorial para que “en cada rincón de Tlaxcala esté presente el PAN” y que se convierta en un instituto político competitivo, que gane elecciones, que sea transparente, incluyente y confiable hacia adentro y hacia afuera.

DIRIGENCIA ES COMPATIBLE CON SENADURÍA

A pregunta expresa, Minerva Hernández Ramos afirmó que la dirigencia estatal no es incompatible con el Senado de la República y que, si gana la elección, no solicitará licencia al cargo.

Las mujeres podemos con muchas cosas a la vez y la cuestión no es de tiempos, sino de resultados. Yo creo que perfectamente se puede hacer compatible la doble responsabilidad.

Como ejemplo puso a la Secretaría General del PAN que a la vez es diputada federal, además de que en otras entidades varias legisladoras contienden actualmente con el mismo propósito de dirigir el partido en sus respectivos lugares de origen.

De paso, la senadora Minerva Hernández aclaró que no es cuestión suya el hecho de que su suplente, Maura Hernández Fernández, no ha sido llamada a ocupar el cargo durante el tiempo que ella ha solicitado cuatro licencias temporales.

Me sorprendió su punto de vista porque denota un desconocimiento total sobre cómo funciona el Poder Legislativo, yo pedí una licencia que aprobó el pleno que se compone por 128 senadores de la república y después de ahí yo dejo de tener injerencia y es el Senado al que le corresponde hacer la gestión para que los suplentes se incorporen a los diversos escaños.

Agregó que no es la primera vez que senadores piden licencia y no convocan a sus suplentes y el Senado tampoco se paraliza porque uno u otro no estén presentes.

