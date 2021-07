Mínima, solicitud de audiencias, ante el Órgano de Fiscalización Superior

Ante la determinación de los integrantes de la LXIII legislatura de que la dictaminación de cuentas será solo con los resultados de los Informes Individuales de los 107 entes fiscalizables por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), solo tres comunas remitieron la solicitud de audiencia a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, informó la diputada Luz Guadalupe Mata Lara.

Local Congreso local destino más de 26 mdp en bienes muebles e inmuebles

En entrevista, la congresista señaló que por acuerdo de los diputados de la comisión no se estableció un periodo de audiencias debido a que de acuerdo con lo que establece la nueva ley en materia de fiscalización en Tlaxcala, esta etapa debió ser aplicada por el OFS.

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

Mata Lara sostuvo que avanzan en el trabajo de la dictaminación de cuentas y que están asignando los porcentajes de calificación de acuerdo con los criterios aprobados hace unos días por el Pleno de la LXIII legislatura.

Local Congreso local destino más de 26 mdp en bienes muebles e inmuebles

Comentó que no habrá “favoritismo” para las comunas al referir que los informes son públicos y no tienen por qué existir modificaciones, los criterios que aprobamos son muy claros y nos vamos a apegar a ellos, no deben existir modificaciones a los puntajes que se registren en cada uno de los dictámenes.

Refirió que de acuerdo al avance que registran, podrían a partir del 15 de julio cuando inicie el periodo extraordinario para la dictaminación de cuentas, el cual señaló que será de manera individualizada.

En el caso de las cuentas públicas que se encuentren aprobadas, manifestó que podrían obviar algunos puntos de la lectura, previa aprobación del Pleno, no obstante de los dictámenes que no sean favorables, tendrán que leerse en su totalidad, con la intención de evitar malas interpretaciones.

De acuerdo con los datos emitidos por el OFS, el municipio de Zitlaltepec supera un daño patrimonial del 59 %. Y en cinco comunas fue del 10 %.

Pendiente, veto a Ley de límites territoriales | Desidia de homólogos y del titular del Ejecutivo mantiene trabado el dictamen, aseguró diputado Garrido Cruz...https://t.co/mGJGoIdPvl#Congreso — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2021

No dejes de leer:

Local Aprueba Congreso local método para dictaminar cuentas públicas 2020

Local Calificarán cuentas públicas del 2020, en periodo extraordinario