Modificar rutinas, opción ante el confinamiento

A pesar de un año de permanecer en confinamiento ante la gravedad de casos positivos y muertes por Covid-19, las familias tlaxcaltecas deben experimentar dinámicas y rutinas diferentes que les permitan adaptarse a estar en casa, aseveró la especialista en Psicología, Alma Chichino López.

Deportes Aconsejan deporte contra depresión y ansiedad

Y es que, tras días y días de encierro hay gente que siente que perdió la cordura y arrojó la toalla como en el box, otros opinaron que no les importa la enfermedad y unos más dijeron que necesitan de un psicólogo para el resto de su vida.

Sin esperar los efectos de la emergencia sanitaria, las familias coincidieron que viven con miedo mientras no se acaben o controlen los contagios.

Descontrola cambio de clima a los tlaxcaltecas | Se han registrado heladas en las últimas horas y extremo calor...https://t.co/ELZ0WLbslf#Clima — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 7, 2021

Por ello, la integrante de la Asociación Civil Desarrollo Integral del Adulto Mayor y Joven Farmacodependiente de Tlaxcala, conocido por las sigas ADINAM, Alma Chichino subrayó que los padres de familia y estudiantes están en la posibilidad de cambiar sus dinámicas de vida para sentirse mejor ante el confinamiento.

RECOMIENDAN REALIZAR NUEVAS ACTIVIDADES

Salud La confusión y la pérdida de memoria pueden ser consecuencias del confinamiento

Sugirió hacer rutinas de nuevas actividades para estar en casa, voltear a experimentar actividades de manera positiva y optimista de acuerdo con los gustos personales, de lo contrario las posturas de aguante de la gente en el encierro genera desgaste.

“Desde hacer un cronograma de actividades para dedicarse a hacer nuevas rutinas. Aprovechar que están en casa. Todos tenemos diferentes gustos, de ahí experimentar en lo que les gusta hacer. Quizá descubren que son buenos cocineros, para la respostería, para bailar, cantar. Empezar a jugar con todas estas actividades. Que esto permita mantenerme enfocado en algo más que no sea únicamente el tema de la pandemia”, remarcó.

Luego, precisó que tanto papás como niños y adolescentes pueden darse el tiempo para “retomar de manera interna quién soy, cómo me siento, qué quiero hacer. Distraerse lo más que puedan y enfocarse en su persona y familia. Es lo más importante”.

¿ #Malinche o #Malintzi? Conoce cuál es la manera correcta de llamar al volcán que divide a #Puebla y #Tlaxcala | “Marina” fue el nombre que le dieron los españoles a la traductora de #HernánCortés, quien luego le daría identidad a nuestro conocido volcánhttps://t.co/vCgv7T06Sg — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 7, 2021

La especialista pidió a los padres que mientras sigan las clases a distancia sean un apoyo en el proceso de aprendizaje de sus hijos, como una responsabilidad.

“El hecho de que los papás participen en esta dinámica les da la oportunidad de ejercer su maternidad y paternidad de manera positiva”.

Deportes Deporte mejora el ánimo, dice entrenador

En cuanto a los alumnos, planteó ser constantes en sus actividades escolares y hacer a un lado las posturas de resistencia, aburrimiento y de que no aprenden.

“Que sean autodidactas en esta etapa de aprendizaje, para que logren tener los conocimientos que ahorita se requieren. Busquen generar un aprendizaje mayor, que les funcione cuando regresen a clases presenciales”.

Chichino López expuso que el confinamiento no es la pérdida de la libertad, pues debe verse como una situación que requiere responsabilidad personal y familiar. “No podemos como tal referirnos a una pérdida de libertad porque como tal no se nos está prohibiendo nada, únicamente son medidas que se requieren para prevenir contagios. Dentro de este conflicto existe una responsabilidad social, no solo es personal es por la familia y la comunidad”, apuntó.

Otorga el @SATMX prórroga para presentar declaración anual 2020 | Es para las personas físicas y ahora podrán reportar sus ingresos hasta el 31 de mayo y no el 30 de abril...https://t.co/2lIY12A45U#DeclaracionAnual2020 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 7, 2021

Asimismoseñaló que pese a las infecciones de Covid-19 y otras enfermedades que han atacado, las familias deben tratar de no pensar en los padecimientos para no sentir temor.

Local Crisis afecta más al sector femenino

No podemos como tal referirnos a una pérdida de libertad porque como tal no se nos está prohibiendo nada, únicamente son medidas que se requieren para prevenir contagios

Alma Chichino / Psicóloga

En Tlaxcala, cerraron 12 de cada 100 negocios locales | Nunca nos imaginamos la magnitud del problema asegura la Fecanaco...https://t.co/GOmPbeXBzW#Economia — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 6, 2021

No dejes de leer:

Local Dar soporte a salud mental, recomienda especialista

Municipios Ejército retoma el perifoneo preventivo en Tlaxcala