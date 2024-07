Mordeduras de perro son problema de salud pública; este año van 660 casos en territorio tlaxcalteca

Las mordeduras de perro siguen lastimando a la población tlaxcalteca al grado de convertirse en un problema de salud pública. De enero a la fecha, el sector salud contabiliza 660 mordeduras que han ocurrido en los diferentes municipios.

Municipios ¡Especie asiática! Capturan reptil varano hallado en un templo religioso de Ixtacuixtla

El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal (SSa) especificó que, del total de casos, 337 mordeduras sufrieron los hombres y 323 las mujeres, en los datos más actualizados con corte a junio de 2024.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Los tlaxcaltecas han sufrido mordeduras de perros que están en la vía pública. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Al respecto, la titular de la Coordinación de Bienestar Animal, Stefani Pérez Bustamante, pidió a los dueños responsabilizarse de sus perros que dejan en la calle, de lo contrario seguirán las agresiones.

Doble Vía Caracol púrpura: el molusco que vestía a los dioses

“De no responsabilizarse el tutor, el perro vuelve a la calle. De qué sirve capturar a un perro y desafortunadamente sacrificarlo si el día de mañana un tutor va a conseguir otro perro y éste volverá a salir a la vía pública”, comentó.

Luego, la funcionaria estatal insistió a las autoridades municipales reforzar las acciones, pues la ley de salud estatal establece que cada municipio debe tener un centro veterinario, al tiempo defendió que la institución que preside ahora dispone de acciones de esterilización y servicios veterinarios.

No dejes de leer: ➡️ Con investigación buscan conocer las emociones de perros

Pérez Bustamante confió en que las siguientes administraciones municipales retomen los trabajos de los perros callejeros, pues defecan en la calle y provocan agresiones con las mordeduras que necesariamente deben ser atendidas en el sector salud.

Adelantó que la administración de Lorena Cuéllar Cisneros está tomando las medidas para hablar con las autoridades municipales electas para que cuando estén en funciones sepan lo que deben hacer y la Coordinación de Bienestar Animal los apoye.

LAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR QUE UN PERRO MUERDA

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Local Ofrece atención especializad la Clínica veterinaria de la UATx

La SSa refirió que en los últimos 10 años, las agresiones por perro representan un promedio de 70 mil cada año, por lo cual recomendó que para evitar que un perro muerda: no molestarlo mientras come o está amarrado; no acercase cuando esté agresivo o asustado; no acercarse si tiene crías.

Tampoco acercarse a un perro desconocido y sin correa y cuando sea necesario, hacerlo con cuidado y respeto.

La SSa recomendó que en caso de sufrir una agresión deben acudir a la Unidad de Salud para la examinación correspondiente, ahí indicarán si es necesario aplicar la profilaxis antirrábica y con ello evitar la muerte en caso de que el animal tuviera rabia.

Continúa leyendo: ➡️ Emiten recomendaciones para evitar mordeduras de perro, en Tlaxcala

Recordó que la rabia es una enfermedad causada por un virus, se transmite a las personas por la saliva a partir de una mordedura, rasguño con los dientes o colmillos) y lamedura de una herida. Anotó que la indicación de aplicar el esquema de vacunación contra la rabia en los seres humanos, depende de los factores que intervienen en dicha agresión, por lo que lo más importante es acudir a recibir atención médica ante cualquier ataque o mordedura.

La SSa agregó que las agresiones por perros o gatos con vacunación vigente comprobable, no requieren aplicación del esquema profiláctico post-exposición.