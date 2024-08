Morena no desistirá en que integrantes del Poder Judicial sean electos por voto popular: Ana Lilia Rivera

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que la reforma al Poder Judicial cuenta con más de 100 modificaciones a la propuesta inicial enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que es la más analizada de la historia de México.

En entrevista, la congresista refirió que la reforma al Poder Judicial va a ser de las grandes reformas que estaremos discutiendo, yo creo que será una de las reformas que se planteó muy bien desde un principio… en la que el voto popular también defina a los integrantes de este poder.

La tlaxcalteca señaló que por ningún motivo van a omitir que sea el voto popular el que defina la designación de jueces, magistrados y ministros, así como no van a desistir en la desaparición del Consejo de la Judicatura, para que exista un ente con facultades disciplinarias para amparar el Poder Judicial.

Rivera Rivera proyectó que será la próxima legislatura la que dé el aval a la iniciativa en el Senado de la República, pues el análisis en la Cámara de Diputados comenzó este lunes 26 de agosto.

Confió que para el día que tomen protesta (al resultar reelecta) contarán con la mayoría calificada en el Senado de la República para que la propuesta quede avalada.

Respecto a la protesta que mantienen trabajadores del Poder Judicial en los 32 estados de la República, explicó hay una desinformación terrible, esta es una de las reformas más discutidas en la historia de México, todos fueron escuchados.

La senadora aseguró que en el artículo 10 transitorio de la propuesta se estableció que no se va a perjudicar ninguno de los derechos de la clase trabajadora del Poder Judicial, por el contrario, se les van a dar oportunidades de permear de niveles en los que hoy están prácticamente imposibilitados para llegar.

Lo que los invitamos es a romper con ese falso discurso de que no fueron convocados a las mesas de diálogo y de que no fueron escuchados, fueron escuchados, sus derechos no están tocados en esta reforma, enfatizó.