Movimiento de jóvenes y mujeres seguirá vivo: Nydia Cano

Este movimiento de mujeres y jóvenes trabajadores que buscan el progreso de Tlaxcala sigue y seguirá vivo, y el no haber ganado la presidencia municipal de Tlaxcala no es impedimento para no consolidar cosas en favor de la ciudadanía, sostuvo la empresaria Nydia Cano Rodríguez.

Su intención al contender en el proceso electoral 2020-2021 como candidata a la alcaldía de la capital era generar condiciones que detonarán el crecimiento no solo de esa comuna, sino del estado; sin embargo, es una opción que mantiene vigente.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la cofundadora de Pronto adelantó que el movimiento social que encabeza trabajar en favor del estado sigue vivo, por lo que su meta a corto plazo es consolidar dos de sus propuestas hechas durante la campaña electoral y que tienen que ver con educación y medioambiente y el turismo.

Informó que uno de sus proyectos tiene que ver el cuidado del medioambiente y con otorgar herramientas a estudiantes de los diversos niveles educativos del estado, pues está convencida de que la educación es el vehículo para lograr mejoras en otros rubros.

El segundo compromiso, comunicó, es detonar el turismo en la entidad a través de la creación de una curaduría que permita reactivar la economía con diversas actividades para destacar las bondades de Tlaxcala.

“ESTUVIMOS A LA ALTURA DE LOS PARTIDOS”

Los resultados de la jornada electoral del seis de junio revelan que, por lo menos en el caso de Nydia Cano, las candidaturas independientes estuvieron a la altura de los partidos políticos.

Y es que, con relación a la votación obtenida y los espacios plurinominales logrados en la nueva administración municipal de Tlaxcala, el proyecto de Nydia Cano obtuvo alrededor de tres mil 200 votos y una regiduría, circunstancia similar a la de partidos políticos creados hace varios años, como el Revolucionario Institucional o el Acción Nacional.

Como candidata independiente hicimos un excelente papel, con todos sus contextos, ventajas y desventajas que trae esa postulación, sobre todo si se compara con una aspiración impulsada por algún partido político, expresó.

Indicó además que con ello cambia la percepción de las candidaturas independientes, pues en el proceso electoral fue posible posicionar ese tipo de postulación como una opción ciudadana para llegar a los cargos de elección popular.

Este movimiento de mujeres y jóvenes trabajadores seguirá vivo: Nydia Cano Rodríguez.

TUVIMOS CAPITAL CIUDADANO

La joven empresaria de 35 años señaló que los resultados de la contienda electoral se deben a que su proyecto estuvo nutrido de un importante capital emanado de la ciudadanía.

A eso sumó la implementación de una campaña diferente, con poco recurso y que en todo momento cuidó de la salud de las personas ante la contingencia sanitaria por Codi-19, así como el no contribuir a la contaminación.

En el camino también tuvimos una retroalimentación de las personas, entonces esta es una experiencia muy grande y deja un cariño que permanece a la fecha y que me inspira a no parar con este trabajo, expresó.

ES COMPLEJO SER CANDIDATA INDEPENDIENTE

Nydia contó a este Diario que en el proceso electoral se enfrentó a diversos obstáculos que no se limitaron solo a las grandes estructuras partidistas o institucionales de sus contendientes políticos, pues ser mujer, ser joven y participar por la vía independiente lo volvieron un proceso complejo.

Fue complicado, pero aprendí que pese a que existen personajes que participan y que tienen toda una trayectoria y mucho peso, es posible lograr cosas e inmiscuirse en el ámbito político-electoral del estado,expresó.

En el aspecto de la candidatura independiente comentó las limitaciones presupuestales para el desarrollo de la campaña política, aunque destacó que en su caso recurrió una estrategia austera, principalmente sin lonas y enfocada al toque de puertas de la ciudadanía.

La empresaria tlaxcalteca comentó que ir por la vía independiente también fue un reto, una situación complicada porque no todas las personas confían en candidaturas postuladas de esa manera, pues a pesar de que vieron con buenos ojos el proyecto, optaron por apostarle a lo tradicional.

Nydia también se enfrentó al ámbito de violencia política por razón de género, sobre todo en plataformas digitales y redes sociales, pero mencionó que decidió no hacer caso y enfocarse en su trabajo de campaña.

NO DESCARTA CREAR UN PARTIDO

Si bien contender por la vía independiente se trató de una experiencia agradable, Nydia Cano Rodríguez no descartó permanecer en el ámbito político y buscar una segunda postulación a través de algún partido, siempre que se trate de un instituto en el que compaginen sus ideales y objetivos en favor de los tlaxcaltecas.

Podríamos trabajar de la mano con un partido que se sienta identificado con nosotros y que nos ayude, pues señaló que si en ocasiones existen algunas deficiencias que puedan surgir en la administración no tienen que ver específicamente con el partido, sino con la persona, añadió.

De hecho, tampoco se apartó de la posibilidad de crear un instituto político propio, en el que se defiendan sus ideales y los de la estructura política y social que actualmente forman parte del proyecto que ella encabeza.

Ser candidata independiente es una buena experiencia, no sabes en lo que te metes pero aprendes demasiado, te das cuenta de muchos contextos de lo que es la realidad y de las necesidades del estado y de la capital… no se obtuvo el triunfo, pero nos fue bien, finalizó.

Ser candidata independiente es una buena experiencia, no sabes en lo que te metes, pero aprendes demasiado

Nydia Cano / excandidata a alcaldesa

Nydia Cano no descartó permanecer en el ámbito político y buscar una segunda postulación a través de algún partido.

