MUCHO OJO: aplicará para tlaxcaltecas el Hoy no Circula en Puebla

El programa Hoy no Circula vigente a partir del próximo lunes 11 de mayo en 20 municipios del vecino estado de Puebla, incluida la capital, será aplicable para los automovilistas tlaxcaltecas y de otras entidades.

Así lo anunciaron la mañana de este viernes el gobernador de aquella entidad, Miguel Barbosa Huerta y el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, quienes acordaron que no habrá sanciones económicas, pero los vehículos que violen la disposición serán llevados al corralón y los propietarios deberán pagar el servicio de arrastre y resguardo de la unidad.

Para este programa, que tendrá un horario de 6:00 a 22:00 horas y durará el mismo tiempo que la contingencia sanitaria, no se tomará en cuenta el color del engomado, mucho menos si las unidades cuentan con verificación cero, o doble cero.

Es decir, únicamente se tomará como referencia la terminación de la placa, de ahí que los días lunes no circularán las que terminen con 5 y 6; el martes las que tengan como número final 7 y 8; el miércoles las 3 y 4; el jueves las de 1 y 2 y el viernes las 9 y 0.

El sábado no circulan los números pares: 0, 2, 4 6 y 8 y el domingo no circulan los números nones: 1, 3, 5 7 y 9.El Hoy no Circula aplicado de manera emergente ante el aumento de contagios por Covid-19 en la vecina entidad, exenta a los vehículos de transporte público, taxis, servicios funerarios, transporte de carga, de valores, paquetería y mensajería o reparto de agua, de energéticos, arrastre y salvamento (grúas), particulares destinados para transportar personas con discapacidad -con placas autorizadas-.

Así como vehículos para transportar a personal del sector salud en todas sus modalidades y unidades oficiales rotulados de dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal con actividades esenciales; de apoyo para programas sociales para evitar contagios; de servicios de emergencia (seguridad pública o privada); motos de reparto de alimentos o mensajería; de seguros y fianzas y de traslado de bienes agropecuarios.

Automóviles que funcionen mediante las aplicaciones Uber, Pronto, Didi (y de otras aplicaciones de taxi ejecutivo) o si los vehículos tienen placas de Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, o de cualquier parte del país, el programa es aplicable.

Los 20 municipios en los que el programa Hoy no Circula aplicará son: Tehuacán; San Martín Texmelucan; Atlixco; San Pedro Cholula; Amozoc; San Andrés Cholula; Huauchinango; Cuautlancingo; Zacatlán; Xicotepec de Juárez; Tepeaca; Izúcar de Mamoros; Tecamachalco; Huejotzingo; Chignahuapan; Ciudad Serdán; Coronango; Acatlán y Santa Clara Ocoyucan, además de la capital.

