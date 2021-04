Mueren peces por la falta de oxígeno, en la laguna de Acuitlapilco

La falta de oxígeno, causada por la evaporación del agua, fue la probable causa de que murieran decenas de peces en la laguna de Acuitlapilco, en el municipio de Tlaxcala, que alertó el pasado fin de semana a grupos de preservación y protección del cuerpo de agua.

La tarde del sábado fueron reportadas varias especies muertas en las orillas de la laguna, las cuales eran desde alevines hasta algunos ejemplares con madurez sexual, hecho que fue documentado por los integrantes de la asociación civil “Patos Verdes al Rescate”, quienes buscaron una reunión con las autoridades de las comunidades de Acuitlapilco y Atlahapa, pero no fue concretada.

En ese momento se dijo que la probable causa fue el alto índice de contaminación en el agua que dificultó la respiración de la especie.

Ese día, las especies muertas fueron devoradas por canes de la zona, así como aves que se alimentaron de ellas.

BAJOS NIVELES DE OXÍGENO

En algunas muestras que realizó el Comité Estatal de Sanidad Acuícola en años anteriores, reveló que para que un pez sobreviva necesita dos miligramos de oxígeno por litro de agua, mientras que en la laguna de Acuitlapilco solo tienen 0.03 miligramos.

Lamentablemente, este cuerpo de agua se mantiene vivo por descargas residuales, pero también son las responsables de imposibilitar la vida y desarrollo de los peces.

Por lo tanto, esa falta de oxígeno podría ser la causa principal de la muerte de los peces, pero hasta el momento no hay un estudio que lo asegure.

Dicho comité tiene la función de brindar asistencia técnica en cuestiones de sanidad e inocuidad a los productores en Tlaxcala. A la fecha tienen registradas 53 unidades de producción, que son atendidas por la instancia.

Respecto a la laguna de Acuitlapilco, que es zona federal, el agua registra diversas descargas domiciliarias desde hace muchos años, por lo tanto no es un lugar propicio para instalar una pesquería, de ahí que el Comité de Sanidad no tiene injerencia en el área por no existir pesqueros.

No obstante, el Comité de Sanidad Acuícola puede hacer estudios del agua siempre y cuando sean solicitados por Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

NO HAY ESTUDIO POBLACIONAL DE LOS PECES

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) no cuenta con un estudio poblacional de los peces que habitan las aguas de la laguna de Acuitlapilco, tampoco de las especies que mueren por diversos motivos.

Al respecto, Esteban Flores, coordinador estatal de la dependencia, reveló que es difícil contabilizar a las especies, pues al parecer los vecinos han repoblado y sembrado el cuerpo de agua.

Aseveró que la Conapesca se encarga de otorgar permisos de pesca, cosecha, número de embarcaciones y tipos de redes a emplear, entre otras cosas.

Indicó que, en estos momentos, no han abordado el tema sobre la causa de la muerte de los peces del pasado fin de semana.

Mencionó que la dependencia se ha centrado en atender las denuncias de pesca ilegal en la laguna de Acuitlapilco.

“Nuestra institución tiene una dirección general, que es la de Inspección y Vigilancia, ellos se encargan de la investigación para que definan a un oficial federal de pesca para que atienda el asunto, nosotros de manera inmediata no podemos hacerlo, solo turnamos la información”.

DISMINUYEN DESCARGAS

Por su parte, el ayuntamiento de Tlaxcala ha realizado diversas acciones para disminuir las descargas residuales en la laguna de Acuitlapilco, función que tienen en el municipio, pues la zona es federal y corresponde a otras instancias abordar el tema de contaminación, delimitación y pesca comercial, entre otros.

En poco más de cuatro años, han disminuido dichas descargas, pues de 12 tubos de drenaje que desembocaban en el cuerpo de agua, actualmente solo son seis las que no han logrado corregir.

Las autoridades municipales se suman a la labor que realizan las dependencias federales para el cuidado y preservación del área natural.

Conapesca

Esteban Flores / coordinador estatal de Conapesca

