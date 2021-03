Multa INE a cinco partidos de Tlaxcala por irregularidades durante su precampaña

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso diversas multas económicas a cinco partidos políticos de la entidad que incurrieron en diversas irregularidades financieras durante la etapa de precampaña del actual proceso electoral.





De acuerdo con el INE, a los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México les fueron detectadas irregularidades en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gobernatura, diputaciones, locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad.





Así, las multas económicas impuestas a esos cinco partidos ascienden a 274 mil 474 pesos, y para pagarlo a cada instituto político le será retenido como máximo el equivalente al 25 % de sus prerrogativas mensuales por el número de meses que sean necesarios.





Fue el partido RSP el instituto con la multa económica más alta, de 210 mil 242 pesos, pues omitió informar la apertura de la cuenta bancaria para el manejo de sus recursos y por no realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal del inmueble usado como casa de precampaña deberá pagar 50 mil 460 pesos.





Además, también fue amonestado por no presentar documentación soporte por un diversos importes, por no reportar gastos por la pinta de bardas, por no reportar gastos por concepto de spots, imágenes editadas y publicadas en redes sociales y por no informar los gastos de spots en radio y televisión.





Además fue sancionado también porque recibió una aportación de más de 13 mil pesos de un ente prohibido.





El PRD es el partido con la siguiente multa más alta, pues fue sancionado con 45 mil 851; el PAN con 12 mil 921 pesos; MC con cuatro mil 592 pesos y Fuerza por México con 868 pesos.





En el caso de los Partido Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena, Nueva Alianza Tlaxcala, Encuentro Social Tlaxcala, Alianza Ciudadana, Socialista, Impacto Social “Sí” y Encuentro Solidario, el INE determinó que no hay lugar para sancionarlos.