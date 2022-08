24 de agosto, día en que el Diablo “anda suelto”

Según la creencia del catolicismo, cada 24 de agosto el apóstol San Bartolomé suelta a su “gatito” que representa a Satanás, por eso la población realiza sus actividades con cierta precaución, aunque en Tenango, Tetlatlahuca, celebran su tradicional fiesta patronal con cuetes y flores.

Municipios Católicos de Contla honran a San Bernardino de Siena

De acuerdo con la declaración del fiscal Carlos Muñoz Ramos, los creyentes consideran que en el Día de San Bartolo, los niños no deben jugar con fuego, tampoco meterse a cuerpos de agua, previenen que no se suban a los árboles y los adultos no manipulan machetes o cuchillos debido a que podrían provocar fuertes accidentes, por maldad del Diablo que “anda suelto”.

Continúa leyendo:➡️Resguardan en Cuahuixmatlac, Chiautempan su rica cultura

Explicó que la leyenda dice que San Bartolo y el Diablo corrieron una ruta de siete kilómetros, pero Lucifer fiel a su naturaleza preparó trampas para aventajar al santo, no obstante, la pereza hizo que se tirara a descansar y en un acto de fe, el emisario del bien lo venció en el Valle del Chicama.

Narró que la creencia dice que el Diablo juró venganza y cada 24 de agosto, en el Día de San Bartolo, volvería a la tierra para jugarles bromas pesadas a los creyentes, por lo que se le culpa de ser el causante de accidentes y problemas ese día.

No dejes de leer:➡️San Bartolo: el santo que fue desollado vivo y así aparece en la Capilla Sixtina

No obstante, resaltó que en Tenango ese apóstol representa a su santo patrono, pero muchos tlaxcaltecas evitan salir de su casa, pues consideran que suelen ocurrir accidentes en circunstancias extrañas y lo atribuyen a que el mal anda libre y regocijado.

Local Guarda Santiago Tlacochcalco mística tradición oral

El fiscal indicó que cada año, la población adorna toda la iglesia con bastantes flores, las cuales son obsequiadas por los fieles, quienes le juran promesas al apóstol, aunque también lo celebran con cuetes, mañanitas y banda de música.

Lee también:➡️Capulinares, recóndito pueblo de Tetlatlahuca

Recordó que el santo es milagroso, por eso mucha gente lo vista y encomienda sus problemas a él, pero gracias a que venció al rey de las tinieblas, su imagen es representada con un minino.

A lo largo del día, dedican misas y afuera se instalan los puestos de pan, antojitos y una mini feria que indica que ese lugar está de fiesta.

LEE MÁS: ⬇️

Local Siguen familias tradición por Día de la Candelaria

Cultura Presentará Abel Montiel sus “dioses prehispánicos”