A la mala, intenta Héctor Domínguez construir panteón Municipal de Chiautempan

Pobladores de San Pedro Muñoztla frenaron una vez más la intentona del gobierno de Héctor Domínguez Rugerio de construir en su territorio el nuevo Panteón Municipal de Chiautempan. A pesar de que incumplió los acuerdos firmados con pobladores de Muñoztla y asentados en un acta ante la Secretaría de Gobierno, el alcalde ordenó a la Dirección de Obras Públicas enviar maquinaria para aplanar el terreno adquirido desde el año pasado para ese proyecto.

Al notar la presencia de maquinaria, vecinos reportaron al presidente de comunidad, Gregorio Muñoz Muñoz, quien junto con integrantes del Consejo Vecinal se presentó para pedirles a los empleados frenar los trabajos.

Eso derivó que a los pocos minutos acudieran diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para tratar de impedir que los trabajos fueran detenidos, pero al notar mayor presencia de pobladores los oficiales optaron por retirarse.En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el presidente de comunidad acusó al alcalde Héctor Domínguez Rugerio de provocar al pueblo de Muñoztla con este tipo de actos y, a nombre de la comunidad, le demandó evitar un conflicto social con este tipo de actitudes.

De hecho, reveló que hace unas semanas el mismo Héctor Domínguez lo convocó a una reunión en las instalaciones de la alcaldía para expresarle que desistía de hacer el proyecto y textualmente le dijo: “dile a tu pueblo que ya no voy a hacer nada, no tengo presupuesto y ahí se pelean con el que venga”, en alusión a quien sea electo como nuevo presidente municipal.No obstante, Gregorio Muñoz manifestó que el reciente actuar del presidente municipal demuestra que nuevamente pretende sorprender a la ciudadanía con mentiras y “quiere que nos confiemos para hacer la obra a la mala, pero no vamos a creerle porque siempre miente”.

SI HAY CONFLICTO SERÁ CULPA DE DOMÍNGUEZ: MUÑOZ

Gregorio Muñoz Muñoz sentenció que si el alcalde Héctor Domínguez Rugerio pretende continuar con la obra, será el principal provocador de un conflicto social, toda vez que tiene las órdenes del pueblo de Muñoztla de incluso “tocar las campanas” para convocar a la ciudadanía para frenar todo tipo de trabajos en su territorio.

Recordó que el próximo viernes 4 de diciembre se cumple un año de que la obra está detenida, tras el conflicto que derivó con la retención por varias horas del alcalde Héctor Domínguez y del anterior presidente de la comunidad, al no lograr acuerdos para la edificación de ese panteón en su territorio, al no ser tomada en cuenta la población e incumplir acuerdos de obra pública prioritaria.

El gobierno de Chiautempan incumplió el convenio firmado el pasado 30 de septiembre con pobladores de Muñoztla, ante la Secretaría de Gobierno, por lo que la obra cumple 1 año detenida.

