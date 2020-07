A la venta boletos de lotería sobre Apizaco

A partir de este martes 21 de julio, la Lotería Nacional pondrá a la venta la serie conmemorativa a la historia y atractivos turísticos de la ciudad de Apizaco.

Este sorteo, que fue aplazado por la pandemia de Covid-19, se llevará a cabo el próximo 4 de agosto en la Ciudad de México y coincide con los 150 años de la Lotería Nacional.

El alcalde Julio César Hernández Mejía, resaltó la importancia de que este sorteo incluyera el episodio histórico denominado La Última Carga al Sable, La Maquinita 212, La Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia y al último romántico del toreo, Rodolfo Rodríguez “El Pana” en el momento que da un soberbio trincherazo en la Plaza de Toros México.

Asimismo, agradeció al Director General de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública, Ernesto Prieto Ortega, su apoyo para permitir que Apizaco trascienda en toda la República Mexicana y lo posicione como una de las ciudades más importantes del país.

La serie y “cachitos” que saldrán a la venta a partir de este martes, estarán disponibles en los siguientes puntos de venta: 16 de Septiembre No. 705, colonia Centro de Apizaco y Cuauhtémoc 1108; en la capital tlaxcalteca en la calle Diego Muñoz Camargo, No. 30, colonia Centro y en Chiautempan en avenida Antonio Díaz Varela No. 127, Kiosco 1 de Plaza Diamante.

Además, a partir del próximo jueves 23 de julio, el Ayuntamiento de Apizaco abrirá en la Presidencia Municipal un punto de venta en la planta baja para que los ciudadanos puedan adquirir su “cachito” y participen, además de conservarlo como parte de la historia reciente.

EL SORTEO Y LA HISTORIA

El sorteo conmemorativo resalta el 102 aniversario del regreso de la Virgen de la Misericordia a su templo y el centenario de La Última Carga al Sable.

Se trata del Sorteo Mayor 3761 que ofrece 21 millones de pesos en tres series y un total de 66 millones de pesos en premios.

El campanazo oficial del sorteo y entrega simbólica de una reproducción ampliada de la serie completa se llevará a cabo el 4 de agosto en las instalaciones de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México, a la que se tiene prevista la asistencia del alcalde Julio César Hernández Mejía, entre otros integrantes de la administración, evento que será restringido para cumplir con las medidas de sana distancia que marcan los protocolos de sanidad por la pandemia.

El billete conmemorativo se venderá a nivel nacional y tendrá un costo de 600 pesos la serie y 30 pesos el “cachito”.

